Победителем Российской зимней гонки аэростатов в Татарстане стал Руслан Кильмаматов

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Победителем прошедшей в Татарстане накануне, 11 марта, Российской зимней гонки аэростатов стал Руслан Кильмаматов из Уфы. Об этом сообщается на электронной доске объявлений турнира.

Пилот из Башкортостана преодолел 251 километр 236 метров (с учетом штрафов за нарушения высотного режима — 250 километров 442 метра) за 10 часов 49 минут 20 секунд.

Вторым стал Дмитрий Димаков из Йошкар-Олы, пролетевший 250 километров 958 метров (с учетом штрафов ему засчитали 249 километров 243 метра) за 10 часов 50 минут 1 секунду.

Третье место заняла команда в составе Игоря и Виктории Аршава из Яхромы. Воздухоплаватели пролетели 248 километров 955 метров (с учетом штрафов засчитано 246 километров 824 метра) за 10 часов 30 минут 6 секунд.

Массовый полет тепловых аэростатов на дальность в формате Long jump («Прыжок в длину») должен был пройти 10 марта, но затем из-за погодных условий его перенесли на 11 марта.

Задачей пилотов было пролететь за десять часов максимальное расстояние. Организовал мероприятие аэроклуб GMB AERO, который регулярно проводит в Татарстане события для воздухоплавателей.