На прощание с Маратом Садыковым ждут министра здравоохранения России Мурашко

Как стало известно «Татар-информу», на церемонию прощания с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, ожидается прибытие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Точная информация о том, в какое именно время прибудет Мурашко, пока отсутствует.

Напомним, что церемония прощания состоится в понедельник 30 января в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: улица Бутлерова, д. №36. Она начнется в 8.30 утра. Гражданская панихида пройдет в 10.30. Похоронят Марата Садыкова на кладбище в поселке Мирный.

На время прощания с главой Минздрава РТ движение на участке улицы Маяковского, от улицы Бутлерова до Ульянова-Ленина, будет временно ограничено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье ушел из жизни заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Министерство здравоохранения РТ и главный санитарный врач РТ выразили искренние соболезнования в связи с кончиной Марата Садыкова.