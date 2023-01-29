Минздрав РТ глубоко скорбит о смерти Марата Садыкова

Министерство Здравоохранения РТ выразило искренние соболезнования семье и родным Марата Садыкова.

В обращении говорится, что Марат Наилевич всегда был требователен к себе и к подчиненным, дисциплинирован и оперативен в решении вопросов врачей и граждан. Коллеги врачи уважали его за тонкое искусство управления – умение стимулировать людей достигать высочайшего профессионального уровня

«Марат Наилевич всегда давал возможности, а не ограничения - в этом было его бесценное преимущество. Объединять и направлять, заряжать энергией и позитивом – было одно из его превосходных профессиональных качеств. Глубоко скорбим», – отметили в Минздраве РТ.

Прощание с Маратом Садыковым состоится завтра, 30 января. О том, когда и где оно будет проходить, сообщат позднее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков ушел из жизни в 53 года.