news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 января 2023  11:56
Алексей Новиков

Стали известны время и место прощания с Маратом Садыковым

news_top_970_100

Появилась официальная информация о том, где и во сколько состоится прощание с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым. 

Церемония прощания пройдет в понедельник 30 января в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: улица Бутлерова, д. №36. Начнется она в 8.30 утра. 

Гражданская панихида начнется в 10.30. 

Похоронят Марата Садыкова на кладбище в поселке Мирный.

Как сообщили «Татар-информу» в Республиканской Госавтоинспекции, на время прощания с главой Минздрава РТ движение на участке улицы Маяковского, от улицы Бутлерова до Ульянова-Ленина, будет временно ограничено. Парковка будет работать только для приехавших на панихиду.  

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье ушел из жизни заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Министерство здравоохранения РТ выразило искренние соболезнования семье и родным Марата Садыкова.

#минздрав рт #панихида
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное