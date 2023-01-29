Стали известны время и место прощания с Маратом Садыковым

Появилась официальная информация о том, где и во сколько состоится прощание с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым.

Церемония прощания пройдет в понедельник 30 января в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: улица Бутлерова, д. №36. Начнется она в 8.30 утра.

Гражданская панихида начнется в 10.30.

Похоронят Марата Садыкова на кладбище в поселке Мирный.

Как сообщили «Татар-информу» в Республиканской Госавтоинспекции, на время прощания с главой Минздрава РТ движение на участке улицы Маяковского, от улицы Бутлерова до Ульянова-Ленина, будет временно ограничено. Парковка будет работать только для приехавших на панихиду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье ушел из жизни заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Министерство здравоохранения РТ выразило искренние соболезнования семье и родным Марата Садыкова.