Главный санитарный врач РТ: Марат Садыков был человеком с большой буквы и врачом от Бога

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина в разговоре с «Татар-информом» выразила глубокие соболезнования по поводу кончины Министра здравоохранения РТ Марата Садыкова.

«Смерть молодого мужчины, главы Минздрава РТ Марата Садыкова – это огромная утрата, во-первых, для семьи, а во-вторых, для всего здравоохранения Татарстана. В эти три последние года с Маратом Наилевичем мы работали особенно тесно. Роспотребнадзор не всегда положительно отзывался о системе здравоохранения, мы часто видели какие-то недостатки или недоработки, но у Марата Наилевича было замечательное качество – он всегда очень конструктивно воспринимал критику и делал все возможное, чтобы исправить ситуацию», – рассказала агентству Марина Патяшина.

Фото: © «Татар-информ»

Главный санитарный врач РТ отметила, что Марат Садыков всегда очень серьезно и по-деловому относился к любым замечаниям со стороны Роспотребнадзора РТ и делал все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Это был человек с большой буквы и врач от Бога. Стоило обратиться к нему с личной просьбой, даже какой-нибудь малозначительной, но связанной со здоровьем или близкими, он всегда находил время, не делегировал задачу на коллег, но очень искренне и по-человечески помогал, проявлял участие», – уточнила Марина Патяшина.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора РТ, Марат Садыков очень переживал, если у его коллег из правительства или у кого-то из ближайшего окружения случались беды, если кто-то уходил из жизни. Воспринимал это как личную трагедию и даже винил себя, как первое лицо, причастное к системе здравоохранения Татарстана.

«Он был замечательным мужем и отцом, и с огромным трепетом рассказывал о своих детях. Семья для него была всем. Мы его безгранично уважаем и будем помнить всегда», – подытожила Марина Патяшина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр здравоохранения РТ Марат Садыков ушел из жизни в 53 года. Прощание состоится завтра, 30 января, в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: улица Бутлерова, д. №36. Начнется панихида в 8.30 утра. Похоронят министра на кладбище в поселке Мирный.