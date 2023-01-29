Скончался министр здравоохранения РТ Марат Садыков
Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Ему было 53 года.
Источники агентства «Татар-информ» эту информацию подтверждают.
Место и время прощания с Маратом Садыковым будет известно в ближайшее время.
Садыков Марат Наилевич родился 27 января 1970 года в Буинске.
Он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».
С 2008 по 2018 год Марат Садыков работал главным врачом в Городской клинической больнице №7.
С 2009 по 2014 год являлся депутатом Государственного совета РТ, с 2014 по 2018 год – депутатом Госсовета РТ пятого созыва.
14 февраля 2018 года Марат Садыков вступил в должность министра здравоохранения Татарстана.
Марат Садыков был Заслуженным врачом РТ и Кандидатом медицинских наук.
Министр награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», благодарностью Президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.