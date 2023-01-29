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Происшествия
29 января 2023  09:06
Алексей Новиков

Скончался министр здравоохранения РТ Марат Садыков

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Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Ему было 53 года.

Источники агентства «Татар-информ» эту информацию подтверждают. 

Место и время прощания с Маратом Садыковым будет известно в ближайшее время.

Садыков Марат Наилевич родился 27 января 1970 года в Буинске.

Он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».

С 2008 по 2018 год Марат Садыков работал главным врачом в Городской клинической больнице №7. 

С 2009 по 2014 год являлся депутатом Государственного совета РТ, с 2014 по 2018 год – депутатом Госсовета РТ пятого созыва. 

14 февраля 2018 года Марат Садыков вступил в должность министра здравоохранения Татарстана.

Марат Садыков был Заслуженным врачом РТ и Кандидатом медицинских наук.

Министр награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», благодарностью Президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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