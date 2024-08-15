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Экономика 15 августа 2024 07:00

Проект нового подъезда к перрону аэропорта Казань прошел экспертизу

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Проект нового подъезда к перрону аэропорта Казань прошел экспертизу
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К перрону международного аэропорта Казань в Лаишевском районе построят подъездную дорогу. Проект прошел госэкспертизу документации, сообщается в госинформсистеме ЕГРЗ.

В качестве застройщика объекта указан Главтатдортранс, подготовкой документации занимался Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства РТ.

Напомним, что на первый этап реконструкции перрона в международном аэропорту Казань направят 7,7 млрд рублей. Объект расширят для приема 10 широкофюзелляжных или 20 узкофюзелляжных самолетов. Завершить работы планируют до 6 декабря текущего года.

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#аэропорт Казань #строительство дороги
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