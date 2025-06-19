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Экономика 19 июня 2025 11:20

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве банка «Россия» и ГК «Союз-Регион»

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На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве банка «Россия» и ГК «Союз-Регион»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Акционерный Банк «Россия» и ООО «Группа Компаний «Союз-Регион». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Участие в церемонии подписания соглашения принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметила руководитель его пресс-службы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Группа компаний «Союз-Регион» занимается продажами автотехники и запчастей, является официальным дилером ПАО «КАМАЗ».

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».

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#ПМЭФ #камаз
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