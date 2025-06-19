Минниханов и глава Росморречфлота подписали соглашение о развитии речных портов РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Тарасенко на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Развитие мультимодальных логистических центров в Татарстане позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта, в том числе по международным транспортным коридорам «Север – Юг» и «Запад – Восток», а также повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Соглашение между Правительством РТ и федеральным агентством предусматривает намерения сторон по обмену данными и проведению совместных консультаций. В случае необходимости будут создаваться совместные рабочие группы, нацеленные на развитие портовой и припортовой инфраструктуры.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, планы Минниханова и тень Си Цзиньпина».