ОЭЗ «Алабуга» и банк «Россия» на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Акционерный Банк «Россия» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».