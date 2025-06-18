ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина

В Северной столице закончился первый день Петербургского международного экономического форума. Как выглядит первый кроссовер Lada, какими стендами удивляли регионы России и кто из знаменитостей был замечен на ПМЭФ – в материале «Татар-информа» прямиком с площадки форума.





Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал сегодня и продлится до 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» неподалеку от аэропорта Пулково.

Свое участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран. Пленарное заседание запланировано на пятницу, 20 июня. На нем ожидается выступление Президента России Владимира Путина.

Выставка, размещаемая в нескольких павильонах «Экспофорума», – неотъемлемая и самая зрелищная часть ПМЭФ. Свои инновационные решения и наработки, а также инвестиционный потенциал представляют российские компании, регионы и министерства. Учитывая, что экспонентов много, каждый из них старается привлечь внимание посетителей форума.

Так, Республика Башкортостан построила в этом году огромного робота из сот, над которым летали пчелы. И раздавала футболки с цитатой Владимира Путина, за которыми к стенду выстроилась огромная очередь.

На стенде Севастополя можно увидеть скульптуру «Солдат и матрос», посвященную освободителям города от войск нацистской Германии в 1944 году.

Самарская область выставила универсал «Лада Искра SW». В серийное производство автомобиль поступил в апреле этого года.

Стенды новых территорий тоже на месте: Донецкая Народная Республика...

...и Луганская.

Смоленская область установила аквариум с осетрами, выращенными в регионе.

Стенд Татарстана разместился на входе в один из павильонов – удачное место. По соседству – Московская область. Обнаружить наш стенд, при создании которого вдохновлялись золотыми национальными украшениями, можно и по звучащим здесь татарским песням.

В первый день форума от Татарстана на площадке работала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. На круглом столе она рассказывала об опыте сотрудничества республики с Китаем. С высказанным на ПМЭФ мнением, что у всех регионов России одинаковый опыт взаимоотношений с Поднебесной, Талия Ильгизовна в корне не согласилась: «Не в каждый регион ездил Си Цзиньпин!» Напомним, Председатель КНР приезжал в Казань в октябре прошлого года на саммит БРИКС.

Чем кормят на ПМЭФ? Комплексный обед за 6500 рублей подают в местном ресторане. Говорят, в прошлом году он стоил 4900 рублей. Блюда даются на выбор, в том числе вегетарианские. Например, биточки из спелого гороха, грибная солянка с альтернативной сметаной и печеные яблоки.

В обедах за 12 тыс. рублей появились татарские блюда – кыстыбый и суп-лапша. Об этом в телеграм-канале написала руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

«С каждым годом на Питерском форуме становится все больше как дома. P. S. Надеюсь, на десерт чак-чак», – прокомментировала она.

Впрочем, имеются на ПМЭФ и буфеты с бесплатными кофе и чаем, снеками и мороженым. В холодильниках стоят лимонады от российского производителя. На многих стендах тоже угощают кофе, кое-где – за подписку на телеграм-каналы.

Для уставших от деловой программы есть развлечения на любой вкус. Вот, например, песочница с игрушечной строительной техникой на радиоуправлении.

На стенде «130 лет российского бокса» можно измерить силу своего хука и потренироваться на боксерской груше. На других стендах – сыграть в шахматы или футбол, а затем расслабиться в массажном кресле.

На стенде Московской области посетители могут сыграть в интерактивную игру «Ну, инвестируй!». Видно, что подмосковные организаторы вдохновлялись одним из первых советских гаджетов «Ну, погоди!». А «Аэрофлот» поставил автомат-хватайку, в котором можно выиграть шоколадку или брелок на чемодан.

Визуально красивых стендов тоже немало. Например, над стендом банка ПСБ парило огромное светящееся облако, под которым посетителям бесплатно делали разноцветные коктейли.

Альфа-Банк выделился масштабной инсталляцией из парящих в воздухе книг высотой с двухэтажный дом.

Из знаменитостей на первом дне ПМЭФ замечены: двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, блогер и дизайнер Артемий Лебедев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова, актриса и блогер Анна Хилькевич, футболисты Денис Глушаков и Павел Погребняк.

Громкая премьера первого дня ПМЭФ – презентация нового автомобиля «АвтоВАЗа». Прежде автомобиль был известен под кодовым названием LADA B-Plus Cross. Но сегодня стало известно, что он будет называться Lada Azimut. Кроссовер создан на собственной российской платформе Vesta.

«Начиная с мая 2022 года мы не только были сконцентрированы на восстановлении нашего производства и обновлении модельного ряда, но и думали о будущем. Сегодня мы хотим представить всей нашей стране, всем, кто ценит и любит бренд Lada, новый автомобиль – кроссовер, который впервые был создан конструкторами, инженерами, технологами нашей команды в новом XXI веке», – презентовал новинку президент и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Еще один автомобиль Lada Azimut выставили внутри «Экспо». Сколько он будет стоить – пока не сказали.

На уличной выставке есть и достижения автопрома Татарстана. Например, тягач «КАМАЗ» с прицепом. Полуприцеп премиальный, в серийное производство он пока не запущен (это тестовый образец). Кстати, гендиректор автогиганта Сергей Когогин прибыл на ПМЭФ на беспилотном грузовике КАМАЗ-54901 по трассе М11. Он повторил заезд, как и год назад, чтобы самому убедиться в развитии камазовской беспилотной техники.

Перед «Экспофорумом» слева направо – коммерческие автомобили Sollers Atlant, которые производятся на ОЭЗ «Алабуга»; полноприводный самоходный опрыскиватель «Казаньсельмаш», тягач «КАМАЗ» с полуприцепом, грузовик на газу «ЛОТОС Юниор» от «Раритэка».

Завтра – второй день ПМЭФ, на котором ожидается участие Рустама Минниханова. В программе рабочего визита Раиса Татарстана – встречи с главами регионов и гендиректорами российских компаний.

Фото и видео: Динара Прокопьева / «Татар-информ»