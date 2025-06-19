Во второй день ПМЭФ запланировано участие Силуанова, Набиуллиной и Минниханова

Сегодня стартует второй день XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 18 по 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Сегодня ожидается участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который прибыл в северную столицу накануне, уже посетил стенд республики на ПМЭФ и провел заседание Ассоциации инновационных регионов России.

В деловой программе на сегодня – сессии «Университеты на пути к новой модели высшего образования» с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат» с министром финансов РФ Антоном Силуановым и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным, «Государство против кибермошенников: есть ли шансы?» с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».