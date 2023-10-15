На Играх БРИКС в Казани планируют провести состязания в фиджитал-формате

На Спортивных играх стран БРИКС в столице Татарстана предполагается организовать соревнования в том числе и в фиджитал-формате. Об этом рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных социальных проектов» Михаил Леонов, передает «Интерфакс».

«Многие знают, что в июне у нас пройдут Игры стран БРИКС, мы также хотим предложить провести какую-то дисциплину в фиджитал-формате. Пока она не выбрана, но хотим интегрировать в этот формат другие мероприятия в фиджитал-формате», — заметил менеджер в беседе с журналистами.

Спортивные игры стран БРИКС должны пройти в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен зампредом оргкомитета по подготовке и проведению этого турнира. Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС в будущем году.