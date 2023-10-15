Организаторы «Игр будущего» в Казани заявили о полной готовности к турниру

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Организаторы «Игр будущего» в столице Татарстана полностью готовы к предстоящему турниру, хотя до его начала остается еще более четырех месяцев. Об этом заявил курирующий проект заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных социальных проектов» Михаил Леонов, передает «Интерфакс».

«Чуть более чем за год мы провели уже десять тестовых соревнований. Все объекты и базовые дисциплины формата фиджитал протестированы. Я считаю, что за четыре с лишним месяца до старта „Игр будущего“ мы полностью готовы», — отметил спортивный менеджер в разговоре с журналистами.

«Конечно, мы чувствуем ответственность. Это первое мировое событие фиджитал-формата, весь мир будет на нас смотреть, но наша большая опытная команда, прошедшая через много мероприятий, выполнит те задачи, которые ставит в том числе руководство страны», — подчеркнул Леонов.

Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Отдельное приглашение на «Игры будущего» китайским спортсменам направил Президент РФ Владимир Путин. В организации состязаний будут помогать 2 тыс. волонтеров из разных стран. Основным местом их проведения станет МВЦ «Казань Экспо».