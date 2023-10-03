Минниханов назначен зампредом оргкомитета по подготовке и проведению Игр БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен заместителем сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению Спортивных игр стран БРИКС.

Состав оргкомитета утвержден распоряжением Правительства России. Его сопредседателями определены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Еще одним заместителем сопредседателя оргкомитета, кроме Минниханова, стал министр спорта России Олег Матыцин. Ответственным секретарем комитета назначен его первый заместитель Азат Кадыров.

В состав оргкомитета также включены еще 15 должностных лиц, в том числе вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и министр спорта РТ Владимир Леонов.

Спортивные игры стран БРИКС должны пройти в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС в будущем году.