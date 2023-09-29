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Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС
Президент России Владимир Путин рассказал на открытии международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», что БРИКС может превратить численное большинство жителей планеты в решающее большинство.
«К России переходит председательство БРИКС и я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно "большинство", имея в виду перспективы своего развития», — заявил Путин.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с 1 января 2024 года присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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