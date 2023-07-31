Эксперт: Игры БРИКС в Казани – это вызов коррумпированной системе МОК

Игры стран БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года, станут вызовом коррумпированной системе Международного олимпиского комитета (МОК). Таким мнением на площадке «Экспертного клуба» поделился доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

Олег Агапов Фото: © «Татар-информ»

«Игры стран БРИКС в 2024 году, запланированные для проведения в Казани, – это прекрасная новость не только для Татарстана, как субъекта Российской Федерации, но и для международной системы спорта, поскольку – это вызов коррумпированной системе МОК, надежда на восстановление культуры спорта, как культуры дружбы и общественной дипломатии», – отметил Агапов.

Он добавил, что «для Казани, которая прошла испытание Универсиадой 2013 года, спортивное лето 2024 года – это продолжение истории, разумное использование уже готовой инфраструктуры. Агапов выразил уверенность, что игры пройдут на высоком организационном уровне и станут залогом для дальнейшей интеграции между Россией и странами БРИКС.

Тимур Кадыров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров, в свою очередь отмечает, что решение провести Игры БРИКС в Казани в 2024 году говорит о доверии городу со стороны федерального правительства. «В столице Татарстана уже проходила летняя Универсиада в 2013 году, Чемпионат по водным видам спорта в 2014. Неудивительно, что негласно Казань получила статус спортивной столицы России. Всё это говорит о том, что у нас есть высоко развитая спортивная культура и необходимые спортивные площадки, оборудованные по последним требованиям», – говорит эксперт.

Он также отметил, что представители иностранных делегаций помимо участия в спортивных соревнованиях «получат возможность ознакомиться с тем, как грамотно и качественно выстроены взаимоотношения между представителями разных национальностей и религий».

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, комментируя проведение в Казани Игр стран БРИКС, отмечает, что таким образом Россия возвращается на международную аренду под национальным флагом, с национальным гимном, «без окриков и согласования с МОК и странами Запада».

Ольга Павлова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Игры БРИКС являются серьезной конкуренцией существующим статусным международным стартам», – говорит Павлова, напоминая, что в странах БРИКС проживают 3,2 миллиарда человек (41,5% населения планеты).

«Игры БРИКС пройдут с соблюдением чести и достоинства каждого участника, в самых добрых спортивных традициях. Без псевдотенденций мировой политики, без русофобских нездоровых настроений и деления спортсменов по национальному признаку», – подчеркивает эксперт.

Казань примет Игры стран БРИКС в середине июня 2024 года. О том, почему выбор пал именно на столицу Татарстана, как эти соревнования могут посоперничать с Олимпиадой и почему это выгодно для Казани, читайте в материале «ТИ-Спорт» – Не Олимпиада, но спортивный ответ России Западу: чего ждать от Игр БРИКС в Казани.