На границе Татарстана и Башкортостана реконструируют мост через Ик

Аварийный мост через реку Ик

Фото: соцсети / intertat.tatar

На реконструкцию аварийного моста через реку Ик на границе между Татарстаном и Башкортостаном, через который проходит дорога, соединяющая поселок Уруссу в Ютазинском районе РТ и город Октябрьский в РБ, башкирские власти собираются направить 980 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что старый мост разберут, а взамен него возведут новый длиной 238,52 метра. Протяженность подходов к нему составит 431,48 метра. Сооружение будет включать семь пролетов длиной 33 метра каждый.

Ширина земляного полотна составит 12 метров и 14,5 метра на подходах к мосту. По сооружению пройдет двухполосная дорога шириной 7 метров с двумя полосами безопасности шириной по 1,5 метра и двумя тротуарами шириной по одному метру.

В ходе работ предполагается строительство технологического проезда и временного моста для сообщения берегов. Впоследствии они должны быть разобраны.

В текущем году подрядчику предстоит организовать движение, снять дерн под стройплощадку, возвести технологический проезд, начать демонтаж старого моста и провести ряд других подготовительных мероприятий. В целом новый мост должен быть построен к 30 октября 2026 года.

Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Необходимые средства предполагается выделить из бюджета РБ. В 2024 году на строительство планируется потратить 100 млн рублей, в 2025-м — 480 млн, в 2026-м — 400 млн.

Прием заявок будет продолжаться до 5 августа. Исполнителя определят 8 августа, после чего он сразу же должен будет приступить к работам.

Ранее, в прошлом году, стало известно, что Татарстан и Башкортостан попросили федеральные средства на ремонт моста через реку Ик.