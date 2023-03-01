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Мост через реку Ик на границе Татарстана башкирский Минтранс закрыл из-за аварийности
С 15 февраля этого года в Ютазинском районе закрыт аварийный мост через реку Ик на трассе Уруссу — Октябрьский, соединяющий Татарстан с Башкортостаном. По словам жителей Ютазинского района РТ, им приходится каждый день вставать раньше и преодолевать около 1 километра пути по мосту для того, чтобы добраться до работы в город Октябрьский. Раньше в соседний город можно было добраться на общественном транспорте, но с закрытием моста местным жителям остается лишь пеший маршрут.
«Закрытый для проезда аварийный мост над рекой Ик, который соединяет Ютазинский район Татарстана и Туймазинский район Башкортостана, территориально относится к Башкирии. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ закрыли его еще 15 февраля этого года», – сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.
В пресс-службе Минтранса РБ заявили, что дадут официальный ответ в течение нескольких дней.
Для транспорта организован объезд по маршрутам Азнакаево – Ютаза - М-5 «Урал», Уруссу - Октябрьский – Абсалямово - Уба и Абсалямово - Александровка. Схемы объезда установлены возле моста.
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