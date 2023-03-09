Минтранс Башкирии: «Ремонт моста через реку Ик обойдется в 1,5 миллиарда рублей»

Минтранс Башкортостана дал «Татар-информу» официальный ответ по поводу ремонта моста через реку Ик.

«Поскольку мост находится в аварийном состоянии, требуется провести капитальные работы на данном объекте. Объект – капиталоемкий, по ценам 2023 года потребуется не менее 1,5 млрд рублей. Для проведения реконструкции данного моста требуется выполнить проектно-сметную документацию. После этого при получении положительного заключения Главэкспертизы и при выделении средств будет рассмотрена возможность реконструкции данного моста. По состоянию на 9 марта средства не выделены. Точных сроков проведения ремонта моста нет», – рассказала пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ Лилия Хабибова.

Напомним, с 15 февраля этого года в Ютазинском районе закрыт аварийный мост через реку Ик на трассе Уруссу — Октябрьский, соединяющий Татарстан с Башкирией. По словам жителей Ютазинского района РТ, им приходится каждый день вставать раньше и преодолевать около 1 километра пути по мосту для того, чтобы добраться до работы в город Октябрьский. Раньше в соседний город можно было добраться на общественном транспорте, но с закрытием моста местным жителям остается лишь пеший маршрут.