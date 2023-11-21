Татарстан и Башкортостан попросили федеральные средства на ремонт моста через реку Ик

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Татарстан и Башкортостан обратились в Росавтодор с просьбой о выделении средств на ремонт моста через реку Ик, который соединяет оба региона. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Утверждена граница двух республик, она проходит по фарватеру реки. И сегодня строительство этого моста будет являться обоюдной составляющей. Соответствующие документы в Росавтодор направили как Татарстан, так и Башкортостан. Мы ждем решения вопроса с Росавтодором, так как мост является межрегиональным», – сказал глава Миндортранса.

По его словам, мост, соединяющий татарстанский поселок Уруссу и башкирский город Октябрьский, сначала принадлежал «Башнефти». Два года назад он был передан на баланс Башкортостана.

«Татарстан в это время отношения к этому мосту не имел, потому что границы с этой республикой проходили так, что и правая, и левая части моста находились на земельных участках Башкортостана», – пояснил Ханифов.

Он добавил, что аварийный мост закрыли, но был построен новый мост, чтобы жители могли пересекать реку Ик в другом месте.

«В то же время этот мост является очень нужным и важным для наших населенных пунктов. Только врачей к нам на работу каждый день ездят со стороны Башкортостана, по-моему, более 20 человек. Этот мост будем ремонтировать, ждем решения Росавтодора», – подчеркнул министр.