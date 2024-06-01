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На фоне жары грозы и сильный ветер опять надвигаются на Татарстан
Завтра, 2 июня, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий при сохранении высокого температурного фона. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Днем и вечером местами по республике прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с (в Казани — до 15–18 м/с).
Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев предупредил, что в летнюю жару возможны смерчи и другие бедствия.
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