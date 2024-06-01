В Татарстане ожидается до 30 градусов жары

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В первый день лета в Татарстане температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

После кратковременного дождя и грозы ночью днем в регионе установится погода без существенных осадков и с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, его скорость будет достигать 9 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр предупреждал о том, что в республике с 1 по 7 июня сохранится высокая пожарная опасность лесов.