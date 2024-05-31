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Новости Татарстана и Казани
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В последний день весны в Татарстане ожидается до +29 при дождях и грозах
Сегодня, 31 мая, в Татарстане под влиянием волнового атмосферного фронта сохранится теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер восточной четверти силой от 5 до 10 м/с кое-где, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время — и до 15–20 м/с.
Воздух в светлое время суток на территории региона прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +24, +26 градусов).
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, возвратятся ли холода в Татарстан.
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