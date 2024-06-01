Метеоролог КФУ рассказал о погоде в Казани в День защиты детей

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Первого июня, в День защиты детей, в столице Татарстана будет аномально жаркая погода, более характерная для начала июля. Столбики термометров днем поднимутся до +27 градусов и выше, что на 4-5 градусов превышает норму. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По словам ученого, весь день в городе будет тепло и солнечно. Профессор Казанского университета также отметил, что метеорологическое лето пришло в Казань в этом году раньше календарного почти на полторы недели. Оно начинается тогда, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через отметку в +15 градусов в сторону повышения.

«Погодой [сейчас] управляет скандинавский антициклон, который сместился на европейскую часть России. Прогрев очень большой», — констатировал метеоролог.

Говоря о начинающейся первой декаде июня, Переведенцев заметил, что температура воздуха будет значительно выше нормы.

Подробнее о прогнозе погоды на лето читайте в материале «Татар-информа» — «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.