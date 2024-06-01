Ученый КФУ предупредил, что в летнюю жару возможны смерчи и другие бедствия

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Аномальную жару обещают метеорологи Гидрометцентра России летом в Татарстане, в том числе и в Казани. В период жары возможно образование опасных метеорологических явлений: шквалов, сильных гроз и смерчей. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«В летние месяцы аномалии тепла часто сопровождаются такими опасными метеорологическими явлениями, как шквалы, грозы и смерчи. Повторяемость смерчей из-за роста конвективной неустойчивости в России и Татарстане растет», — заметил Аухадеев.

Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в июне температура воздуха в Казани будет близкой к климатической норме. В июле ожидается аномальное тепло. Погода в августе вновь окажется близкой к климатической норме.

Подробнее о прогнозе погоды на лето читайте в материале «Татар-информа» — «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.