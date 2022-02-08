На Филиппинах с 14 февраля начнется массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет

Детей в возрасте от 5 до 11 лет начнут массово прививать от коронавируса на Филиппинах с 14 февраля. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что самую первую прививку ребенку в присутствии представителей СМИ лично сделал министр здравоохранения республики.

Правительство планирует вакцинировать до 15 млн детей в этой возрастной категории.

В России 31 января также сообщили о скором начале отбора детей на исследование препарата от коронавируса для детей от 6 до 12 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство выделило более 305 млн рублей на исследование детского препарата против Covid-19. Также в регионы начали поступать первые партии вакцины для подростков. Как рассказал Гинцбург, чтобы остановить распространение вируса, за полгода в России нужно привить около 10 млн детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В Татарстан первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М» поступила 23 января.