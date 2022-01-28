Кабмин выделил более 305 млн рублей на исследование детской вакцины от Covid-19

Правительство направило более 305 млн рублей на клинические испытания вакцины от Covid-19 для детей в возрасте от шести лет. Проводить их будет разработчик — центр им. Н. Ф. Гамалеи, говорится в распоряжении, появившемся на портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минздраву России на предоставление субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению „Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи“ Министерства здравоохранения РФ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея в виду проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования», — отмечается в документе.

В исследованиях примут участие 1,1 тыс. добровольцев подходящей возрастной категории.

Как ранее сообщал директор центра Александр Гинцбург, на испытания препарата потребуется не более трех — трех с половиной месяцев.