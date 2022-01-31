В России начнется набор детей для исследования вакцины против Covid-19

Через 18–20 дней в России стартует набор детей в возрасте от шести до 11 лет для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — заметил специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство выделило более 305 млн рублей на исследование детского препарата против Covid-19. Также в регионы начали поступать первые партии вакцины для подростков. Как рассказал Гинцбург, чтобы остановить распространение вируса, за полгода в России нужно привить около 10 млн детей в возрасте от 12 до 17 лет.