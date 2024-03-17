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На фестивале «Всей семьей на выборы» выступили Гузель Уразова и Фирдус Тямаев
На приуроченном к заключительному дню выборов Президента России фестивале «Всей семьей на выборы» в «Ак Барс Арене» выступили народная артистка Татарстана Гузель Уразова, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, Ваня Дмитриенко и группа «Кар-Мэн».
«Всех поздравляю с праздником! Желаю вам всем здоровья и благополучия, и пусть ваши дети будут здоровы», — приветствовала зрителей фестиваля Гузель Уразова. Она исполнила самые популярные песни из своего репертуара.
Фирдус Тямаев сказал, что принял участие в выборах Президента России. «Желаю мирного неба над головой, процветания нашей стране», — сказал артист. Он подарил зрителям свои хиты и новые песни.
На площадке фестиваля с утра работают аттракционы, проходят масленичные гулянья, организованы интерактивные игры, выступления уличных театров. Музыканты группы «Кар-Мэн» для жителей Казани и гостей города исполнили свои хиты 90-х в новой современной обработке.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Зиля Мубаракшина
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