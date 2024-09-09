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Общество 9 сентября 2024 06:30

Новая неделя в Татарстане начнется с +27 градусов и тумана

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Новая неделя в Татарстане начнется с +27 градусов и тумана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник, 9 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, ночью на республику опустится туман, прогнозируется ветер: ночью — переменных направлений, днем — юго-западный.

В темное время суток температуры воздуха составят от 10 до 15 градусов, а днем поднимутся до 22-27.

#прогноз погоды #туман
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