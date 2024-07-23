Эффект высокой базы: инфляция в июне в Татарстане наконец-то притормозила

Годовая инфляция в Татарстане в июне 2024 года выросла до 8,46%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Рост цен на яйца продолжал снижаться

Годовая инфляция в Татарстане в июне 2024 года выросла до 8,46%, практически не изменившись по сравнению с маем (8,43%).

В Нацбанке РТ объяснили, что на инфляцию оказали влияние две противоположные тенденции. Ее рост сдерживал эффект высокой базы прошлого года (хотя в июне 2023-го годовой рост цен составлял всего лишь 2,21%). В то же время разгоняли те же факторы, что и ранее, – производители закладывали в цены растущие затраты, сократилось предложение отдельных продуктов. Также повлиял рост спроса на отдых внутри страны.

Цены на продукты в Татарстане скакнули до 10,34% (с майских 9,5%, к маю рост цен составил 0,83%). Во многом это объясняется как раз тем самым сокращением предложения отдельных продуктов и переносом в цены возросших затрат производителей и поставщиков.

Что интересно, годовой прирост цен на яйца в июне продолжал снижаться – они стоили на 63,5% дорооже, чем годом ранее, но при этом в мае фиксировался рост на 71%.

Продолжили расти цены на фрукты и овощи – в июне они были дороже на 22,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Например, сезонное снижение цен на помидоры оказалось не таким стремительным, как год назад. Виной всему аномальная погода в конце весны. На прилавки поступило меньше томатов – прирост цен увеличился.

Без них учета фруктов и овощей продовольственная инфляция в республике в июне составила бы 8,9%.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, плодоовощная продукция в макрорегионе в июне и правда перестала дешеветь, но это «во многом объяснялось снижением импортных поставок картофеля». «Традиционно в июне на рынке растет доля импортного картофеля, однако в текущем году его поставки значительно снизились», – объяснили, в свою очередь, в ЦБ.

У хлебопеков и производителей молочной продукции, отметили в Нацбанке РТ, продолжают расти издержки, в том числе на оплату труда, логистику и упаковку. Предприятия, естественно, переносят эти расходы в стоимость своей продукции. Отсюда и рост цен. А майское снижение цен на кофе сменилось ростом из-за того, что на мировом рынке цены на этот продукт выросли из-за неурожая в странах-производителях, что привело к росту затрат поставщиков на его закупку.

Бензин и иномарки дорожали не так сильно, как годом ранее

Инфляция в сфере услуг в Татарстане в июне выросла незначительно, до 10,55% с майских 10,34% (к маю рост цен составил чуть более 1%). К этому во многом привели увеличение спроса на отдых, особенно на Черноморском побережье страны (годовой рост цен на туры туда ускорился), а также… рост расходов автомоек! В том числе на оплату труда. «В результате в июне по сравнению с маем ускорился годовой рост цен на мойку машин», – отметили в Нацбанке РТ.

По оценке Волго-Вятского ГУ Банка России, в макрорегионе одним из основных факторов увеличения потребления услуг и оборота общественного питания остается внутренний туризм. Чему способствует проведение развлекательных, спортивных и деловых мероприятий во многих регионах. В то же время из-за увеличения спроса вновь стали дорожать зарубежные туры и авиаперевозки, но снизились темпы роста цен на телекоммуникационные услуги.

Одним из основных факторов увеличения потребления услуг и оборота общественного питания остается внутренний туризм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Годовой прирост цен в непродовольственной рознице в Татарстане в июне замедлился до 5,34% после 6,16% в мае (в месячном разрезе – до 0,13%). Основная причина, отметили в Нацбанке, – эффект высокой сравнительной базы прошлого года. Например, розничная цена на бензин в июне 2023-го росла вслед за повышением его стоимости на оптовом рынке «из-за ожиданий корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям». В этом году никто и ничего уже не ожидал, а потому топливо подорожало «заметно менее значительно». Но все же подорожало.

Аналогичная картина – с подержанными иномарками и отечественными авто. Годом ранее цены на них разгонял высокий спрос, а отечественные автозаводы, обнаружив себя на таком празднике жизни, «активно переносили возросшие затраты из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек в стоимость своей продукции». Но в июне этого года рост цен замедлился, тем более что объем продаж автомобилей после сильного роста в первом квартале текущего года стабилизировался. Сейчас стремление потребителей купить новый автомобиль «поддерживалось отчасти ожиданиями ужесточения условий автокредитования», отметили в Волго-Вятском ГУ Банка России.

В этом году топливо подорожало «заметно менее значительно». Но все же подорожало Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Текущее инфляционное давление не демонстрирует устойчивого снижения

По оценке ЦБ, в июне текущий рост потребительских цен в России «несколько замедлился», поскольку на «инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность» (например, снижению цен на услуги зарубежного туризма способствовало укрепление рубля).

Текущее инфляционное давление, заявили в Банке России, остается высоким. Основной проинфляционный фактор давно отлит в граните, его формулировка в бюллетенях ЦБ не меняется: «Высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения».

Напомним, заветная цель регулятора – загнать инфляцию в рамки целевого таргета в 4%. Ранее в ЦБ прогнозировали, что уже к концу 2024 года инфляция снизится до 4,3-4,8% (в Минэкономразвития РФ в мае свой прогноз на этот год повысили с 4,5% до 5,1%). Но в июле, согласно опубликованным Банком России результатам консенсус-прогнозов макроэкономистов из его пула, стало ясно, что аналитики не верят в способность регулятора достичь цели по инфляции ранее, чем к 2026 году. На конец текущего года инфляция прогнозируется теперь на уровне 6,5%.

Риски сохранения повышенных темпов роста цен или их чрезмерно медленного и неустойчивого возвращения к цели ЦБ сохраняются. К тому же в июле опросы зафиксировали рост инфляционных ожиданий населения на ближайшие 12 месяцев – до 12,4% с 11,9% в июне (показатель вернулся на уровень января), в основном за счет респондентов без сбережений (у них ожидания выросли до 14,5% против 13,1% месяцем ранее). Выросли и инфляционные ожидания бизнеса на фоне роста издержек. Все это вкупе с растущим высокими темпами ВВП указывает «как минимум на сохранение перегрева в экономике», уверены в регуляторе.

В бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики ЦБ признали, что «для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии». А также поддержание жестких ДКУ более продолжительное время, чем прогнозировалось в апреле.

По всей видимости, регулятор все же повысит ключевую ставку. С декабря ее уровень держится на 16%. Во всяком случае, о таком варианте говорила в том числе и глава Банка России Эльвира Набиуллина Фото: duma.gov.ru

На конец текущего года инфляция прогнозируется на уровне 6,5%

Такой комментарий не случаен – 26 июля пройдет плановое заседание Совета директоров ЦБ, на котором, по всей видимости, регулятор все же повысит ключевую ставку. С декабря ее уровень держится на 16%. Во всяком случае, о таком варианте говорила в том числе и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Аналитики весь июль гадают только о шаге грядущего повышения.

К 8 июля, по данным Минэкономразвития РФ, годовой рост цен составил 9,25%, на 15 июля – замедлился до 9,21%, то есть, вероятно, пик был пройден. Но для ЦБ устойчивая инфляция выше 8% – несомненный сигнал к ужесточению политики на ближайшем заседании, считает Станислав Мурашов из Райффайзен банка. «Также в копилку аргументов за повышение ключевой ставки можно отнести и продолжающийся рост инфляционных ожиданий населения… Наконец, в риторике регулятора продолжают отсутствовать мягкие сигналы. В итоге на ближайшем заседании мы ожидаем повышения ключевой ставки до 18%», – отмечает аналитик.

Рост показателя до 18% в качестве наиболее вероятного сценария прогнозируют аналитики и других банков, в том числе Сбера, Газпромбанка, МКБ и, например, ПСБ. В последнем уверены, что если такой шаг даст эффект, то «июльское повышение ставки окажется последним».

«Перспектива снижения ключевой ставки отодвигается, скорее всего, на будущий год. Впрочем, если ЦБ повысит в июле ключевую ставку, например, до 18% и это в сочетании с эффектом от произошедшего с мая ужесточения ДКУ и от завершения льготной безадресной ипотеки ускорит темпы дезинфляции, то к концу года, возможно, регулятор начнет снижать ставку и продолжит снижение в будущем году», – уверена, в свою очередь, Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Перспектива снижения ключевой ставки отодвигается, скорее всего, на будущий год» Фото: cbr.ru

А вот экономист Дмитрий Полевой считает, что инфляционная картина в июле «перестала ухудшаться и продолжает июньские тенденции нормализации», хоть и оставаясь на повышенных уровнях. Замедления инфляции, конечно, не происходит, и ЦБ так или иначе придется на это реагировать. «Я по-прежнему не вижу необходимости в ставке выше 18% при тех макропрогнозах, что дает рынок и может показать по итогам пересмотра ЦБ. Июльская инфляция, наоборот, добавляет аргументов достаточности 17%», – говорит эксперт.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который традиционно критикует жесткую ДКП Банка России, тоже не уверены, что «экстренные антикризисные меры, включая повышение ключевой ставки Банка России до 17-20%», сейчас необходимы. В своей записке аналитики центра заявили, что «фронт роста цен» в июне, скорее, сужался, речь шла «скорее о нескольких зонах очень интенсивного роста цен (прежде всего, конечно, плодоовощной продукции и нескольких видов услуг), чем о расширении спектра». «Причина инфляции не только и (вероятно) не столько в системных процессах, сколько в специфике отдельных рынков», – отмечал автор записки Дмитрий Белоусов.

Причина инфляции во многом лежит в плоскости бюджетной политики, а потому решать проблему исключительно с помощью ключевой ставки будет, мягко говоря, непросто. «Проблема инфляции – комплексная. При этом условия для ее ускорения создает структурная трансформация, которую сейчас проходит экономика России. Поэтому и борьба с ростом цен должна вестись разными методами, а полагание исключительно на ставку не даст ожидаемых результатов в нужные сроки», – заявил в колонке для «Коммерсанта» научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Еремкин. Впрочем, такие мнения пока что выглядят гласом вопиющего в пустыне.