«Муж вытащил нас из палатки, через секунду упало дерево»: очевидцы о смертельном урагане

Спасатели продолжают ликвидировать последствия буйства стихии

Фото: телеграм-канал МЧС России

Десять погибших в Поволжье и полтысячи населенных пунктов без электричества

Спасатели продолжают ликвидировать последствия буйства стихии: убирают поваленные деревья, расчищают дороги, оказывают помощь жителям населенных пунктов, которые так или иначе пострадали от урагана.

Во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы. По данным МЧС России, в 520 населенных пунктах Поволжья нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждена кровля. Десять человек в Поволжье погибли – восемь из них в Марий Эл и одна девушка-подросток в Татарстане.

Наутро после урагана в Кабинете Министров РТ по поручению Раиса республики состоялось внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан.

Рустам Нигматуллин по поручению Раиса Татарстана провел внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Фото: prav.tatarstan.ru

«Ранее выданный прогноз УГМС Татарстана практически полностью подтвердился. В результате произошло частичное отключение электроснабжения в 14 населенных пунктах в четырех муниципальных районах и в городе Казани, где живут порядка 13 тысяч человек. По состоянию на пять утра сегодняшнего дня электроснабжение восстановлено. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла девочка 2009 года рождения», – заявил первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

В результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли десять человек, 76 получили травмы, сообщает пресс-служба МЧС России.

На 10 утра 30 июля в исполком Казани поступило 165 сообщений об упавших деревьях, 19 – о поврежденных машинах, 16 – о поврежденных крышах Фото: телеграм-канал мэрии Казани

«Начиная с 18.20 начали поступать сообщения об отключении электроэнергии, поваленных деревьях и поврежденных автомобилях, сорванных крышах домов. Информация до сих пор поступает – на 10 утра поступило 318 сообщений, 165 из них по упавшим деревьям, 19 сообщений по поврежденным машинам, по поврежденным крышам – 16 сообщений», – сказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

Кроме этого, более 200 сообщений поступило от казанцев об отключении электроэнергии.

«Выдыхать рано, такой же прогноз на сегодня»

В Республиканскую клиническую больницу за вчерашний вечер обратились 13 человек, которые так или иначе пострадали от урагана. Двенадцати из них помощь оказана и они отпущены домой, одну женщину госпитализировали. В седьмую казанскую больницу обратились 9 человек, пять из них с Яльчика. Четверо госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии с травмой черепа, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

В Татарстане пострадали 26 детских лагерей – деревья оказались повалены на строения и заборы Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Из-за разгула стихии в Татарстане пострадали 26 детских лагерей – деревья оказались повалены на строения и заборы, рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. Он отметил, что на сегодняшний день в республике работают 111 лагерей, в которых находятся 18 тысяч детей.

«Был осуществлен выезд в лагерь "‎Пионер"‎, где деревья попадали, в том числе и на палаточный лагерь. Благодаря действиям персонала мы заранее перебросили детей в клуб, однако палатки и палаточный лагерь пострадали. Благодаря действиям персонала никто из детей не погиб и не пострадал. Поврежден такой же палаточный лагерь в Пестречинском районе. Много лагерей, где произошел обвал деревьев и веток на строения, заборы», – рассказал министр.

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров предупредил, что выдыхать рано. Сильный ветер ожидается и сегодня.

Сергей Захаров предупредил, что сегодня также действует штормовое предупреждение Фото: prav.tatarstan.ru

«Нашими станциями была отмечена скорость ветра до 27 м/с. Были очень сильные грозы, которые повлияли на технику. Также отмечен град — 17 миллиметров осадков выпало в течение нескольких минут. На сегодня также действует штормовое предупреждение», – рассказал он.

По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается гроза, град и порывистый ветер до 15-20 м/с. Ветер ослабеет только в среду, после чего вновь начнет усиливаться гроза.

Метеостанциями была отмечена скорость ветра до 27 м/с – шквал ронял деревья и заборы, срывал крыши Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«С другого берега послышались крики – летели надувные матрасы, падали деревья»

Те, кто вчера вечером оказался на улице, до сих пор делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

Юрист Рустем Дурсунов из Волжска стал свидетелем непогоды, а его дети оказались едва ли не в эпицентре урагана – они отдыхали на озере Яльчик. Напомним, вчера там погибли восемь человек и почти три десятка получили травмы.

«Вчера в 14.25 мне поступило сообщение от МЧС, в это время мы с супругой рыбачили на Волге. Я увидел грозовую тучу и завихрения под ней. В это время у супруги упало давление, она чувствительная к изменениям погоды. Мы поняли, что сейчас начнется град, и решили покинуть место рыбалки», – вспоминает Рустем Дурсунов.

В это время дети супругов отдыхали на озере Яльчик. Родителям они рассказали, что сначала начался небольшой дождь, на который никто не обратил внимания.

«Администрация обязана была предупредить людей, чтобы они покинули место отдыха, но этого сделано не было» Фото: телеграм-канал МЧС России

«После 16 часов ничего не предвещало, но небо внезапно заволокло тучами. Начался град. Дети попрятались под деревьями. Но когда ветер усилился, начали падать ветки, они отошли на расстояние. С другого берега послышались крики – было видно, как летят надувные матрасы, падают деревья», – рассказал Дурсунов.

Юрист считает, что гибели людей на озере Яльчик можно было бы избежать.

«Сотрудники лесного хозяйства обязаны проводить дендрологический анализ деревьев, которые находятся в лесу, тем более тех, которые находятся в зоне отдыха людей. Высокое дерево предоставляет угрозу для человека, опытный эксперт может определить, что дерево умирает и является неустойчивым. К тому же администрация района обязана была предупредить людей, чтобы они покинули место отдыха, но этого сделано не было. За въезд на озеро берут деньги, я так понимаю, средства идут на безопасность отдыхающих, но в итоге людей даже никто не предупредил», – рассказал юрист.

Рустем Дурсунов пообещал бесплатно предоставить юридическую консультацию всем, кто пострадал на озере Яльчик во время урагана.

«Пострадавших детей переносили через лес»

Сотрудник «Татмедиа» Ильхам в самый разгар стихии накануне вечером находился в Марий Эл – они с друзьями отдыхали у озера Малый Яльчик.

«Мы были заблокированы на 6 часов из-за кучи поваленных деревьев на дороге» Фото: предоставлено очевидцем Ильхамом

«Все началось очень быстро. Было солнечно, потом начался сильный ливень с градом, мы поспешили уехать, и в дороге начался полный кошмар. Проехали метров двести от лагеря, и началась стихия, очень крупный град, я почти сразу застрял. Впереди, в двухстах метрах от меня, упали огромные сосны. Если бы не застрял, то мог бы оказаться под ними. МЧС приехали достаточно быстро, но очень много помогали сами отдыхающие и местные жители: увозили раненых, убирали деревья», – рассказывает Ильхам.

Молодой человек уверен: накануне вечером ему крупно повезло. Поскольку деревья могли завалить его авто, если бы он не застрял в песке.

«Мы были заблокированы на 6 часов из-за кучи поваленных деревьев на дороге. Отдыхающие начали искать бензопилы. При помощи квадроциклов с лебедкой оттаскивали деревья, вытаскивали застрявшие машины. Пострадавших сначала выносили из леса на руках, целая полоса леса лежала на дороге. Я видел, как пострадавших детей переносили через лес. И первые фельдшеры скоро тоже доехали до места вала деревьев, пешком обошли завалы, и дальше до лагеря их отвез один из отдыхающих на квадроцикле», – вспоминает Ильхам.

«Пострадавших сначала выносили на руках, целая полоса леса лежала на дороге. Я видел, как пострадавших детей переносили через лес» Фото: предоставлено очевидцем Ильхамом

По словам Ильхама, люди боялись, что ураган начнется вновь. Машины были заблокированы на узкой дороге между деревьями. Многие бросали поврежденные машины и уходили подальше от деревьев в поле. Спасению пострадавших очень мешало то, что некоторые автомобилисты, несмотря на просьбы не выезжать на дорогу, все равно ехали, упирались в тупики или застревали, говорит он.

«В итоге, чтобы освободить дорогу для скорых, приходилось их вытягивать квадроциклами с матами и руганью. Но вообще люди там все сплотились, очень помогали друг другу. Местные ребята там тоже быстро подтянулись, еще до скорых и спасателей, приехали на квадроциклах и с бензопилами, помогали разбирать завалы и вывозили раненых», – вспоминает молодой человек.

На озере Яльчик вчера погибли восемь человек и почти три десятка получили травмы Фото: телеграм-канал МЧС России

«Мы начали прощупывать пульс у женщины, но сердцебиения уже не было»

Екатерина рассказывает, что спала в палатке, проснулась от шума. Выглянула и увидела поваленные деревья.



«Рядом со мной стояла палатка. Как оказалось, там тоже уснула женщина. Когда я выглянула, дерево уже упало. Все начали вытаскивать женщину, рядом бегал ее муж. Мы начали прощупывать пульс у женщины, но сердцебиения уже не было. С ними был маленький ребенок, он был весь холодный, мы дали ему вещи, чтобы переодеться. Потом я увидела, как у мусорного бака лежал ребенок. Его тоже все откачивали, потом схватили и понесли через лес. Что было дальше с ним, я не знаю», – вспоминает Екатерина.

Женщина рассказала, что когда ветер стих, они всей семьей решили выехать из леса.

«Сначала мы не смогли уехать, дороги были завалены деревьями. Люди оттаскивали их своими силами. Только в 12 ночи мы выбрались из леса, встали в поле и ночевали в машине», – поделилась Екатерина.

Фото: соцсети очевидца Ксении

«Мы с детьми сидели в палатке. За секунду, как на нее рухнуло дерево, муж выдернул нас оттуда»

Жительница Казани Ксения рассказала, что отдыхала с друзьями и семьей на озере Яльчик. Говорит, если бы не муж и его друзья, они вряд ли бы уцелели.

«Мы с детьми сидели в палатке. За секунду, как на нее рухнуло дерево, подбежал мой муж и выдернул нас оттуда. Дети кричали, мы смотрели, откуда летит дерево, и убегали. Мы видели, как на отдыхающую рядом с нами женщину упало дерево. Когда все закончилось, ее на лодке увезли в больницу», – рассказывает женщина.

Фото: соцсети очевидца Ксении

Место, где отдыхала компания, разворотило – палатка оказалась порвана, повсюду валялись деревья. Слышались крики и плач детей.

«Когда шел ураган, в соседней палатке сидели две девочки, мой муж их вытащил оттуда, и мы все вместе прятались под деревом, которое показалось нам крепче остальных. Оно и вправду оказалось как кремень», – заключила Ксения.

Фото: соцсети очевидца Ксении

Среди погибших и пострадавших на озере Яльчик оказались семьи из Татарстана, которые приехали в этот знойный день отдохнуть с детьми. Люди начали прятаться от стихии в палатках, и это стало роковой ошибкой. На палатки упали массивные деревья, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Во время урагана погибли несколько членов семьи из деревни Куюки, Пестречинского района. По предварительным данным, это 32-летняя женщина и две ее дочки: одной было два года, а другая – новорожденная.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил, что во время урагана на озере находилась супруга гендиректора ООО «ТДК» Евгения Чулкова. Женщина погибла. Судя по спискам, которые сегодня распространяли в СМИ, ее муж и сын получили травмы.

«Уважаемый Игорь Владимирович! Выражаем искренние соболезнования в связи с трагическими событиями. Дай Вам Бог сил и терпения. Скорбим», – сообщил Михаил Афанасьев.