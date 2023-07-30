В РКБ Татарстана обратились 13 пострадавших от урагана, одну из них привезли из Марий Эл

В Республиканскую клиническую больницу за вчерашний вечер обратились 13 человек, которые так или иначе пострадали от урагана. Двенадцати из них помощь оказана и они отпущены домой, одну женщину госпитализировали. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

34-летнюю женщину ударило садовыми качелями, она получила ушиб головы. 19-летний парень получил травмы головы – на него слетел металлический лист с кровли одного из домов. На 57-летнего мужчину упал кусок шифера, получил травму головы.

Трем пациенткам: 35-летней женщине, 23-летней девушке, 45-летней женщине упали на голову деревья, к счастью, все они отделались ушибами.

Две женщины и один мужчина получили легкие ушибы, упав на улице. 31-летнему мужчине на голову упал кирпич, у него диагностирован ушиб. 48-летнюю женщину ударило об дверь машины порывом сильного ветра, она получила переломы ребер. Еще один мужчина получил травму уха.

Всем им оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой.

Фото: Очевидцы

48-летнюю женщину привезли в РКБ с озера Яльчик, где она отдыхала накануне. Она получила серьезные травмы от упавшего дерева. У нее перелом позвоночника, переломы ребер, ног. Женщину доставили в состоянии травматического шока. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

«Татар-информ» сообщал, что накануне в Татарстане и соседней Марий Эл бушевал ураган. Шквалистый ветер и дождь сносили все на своем пути. В Марий Эл погибли восемь человек, среди них трое детей. Все они отдыхали на озере Яльчик, пострадали 29 человек. Девочка-подросток погибла в Лаишевском райне РТ, на палатку, где она пряталась от непогоды, упало дерево.