«Если бы не застрял, сосны могли бы упасть на мою машину»: сотрудник Татмедиа об урагане

Сотрудник «Татмедиа» Ильхам в самый разгар стихии накануне вечером находился в Марий Эл – они с друзьями отдыхали у озера Малый Яльчик. Ильхам рассказал «Татар-информу», как все происходило.

«Все началось очень быстро. Было солнечно, потом начался сильный ливень с градом, мы поспешили уехать и в дороге начался полный кошмар. Проехали метров двести от лагеря и началась стихия, очень крупный град, я почти сразу застрял. Впереди в двухстах метрах от меня упали огромные сосны. Если бы не застрял, то мог бы оказаться под ними. МЧС приехали достаточно быстро, но очень много помогали сами отдыхающие и местные жители, увозили раненых, убирали деревья», – рассказывает Ильхам.

Молодой человек уверен, накануне вечером ему крупно повезло. Поскольку деревья могли завалить его авто, если бы он не застрял в песке.

Фото: личный архив Ильхама

«Мы были заблокированы на 6 часов из-за кучи поваленных деревьев на дороге. Отдыхающие начали искать бензопилы. При помощи квадроциклов с лебедкой оттаскивали деревья, вытаскивали застрявшие машины. Пострадавших сначала выносили из леса на руках, целая полоса леса лежала на дороге. Я видел как пострадавших детей переносили через лес. И первые фельдшеры скоро тоже доехали до места вала деревьев, пешком обошли завалы и дальше до лагеря их отвез один из отдыхающих на квадроцикле», – вспоминает Ильхам.

Фото: личный архив Ильхама

По словам Ильхама, люди боялись, что ураган начнется вновь. Машины были заблокированы на узкой дороге между деревьями. Многие бросали поврежденные машины и уходили подальше от деревьев в поле.

Спасению пострадавших очень мешало то, что некоторые автомобилисты, несмотря на просьбы не выезжать на дорогу, все равно ехали, упирались в тупики или застревали. В итоге чтобы освободить дорогу для скорых, приходилось их вытягивать квадроциклами с матами и руганью. Но вообще люди там все сплотились, очень помогали друг другу. Местные ребята там тоже быстро подтянулись, еще до скорых и спасателей, приехали на квадроциклах и с бензопилами, помогали разбирать завалы и вывозили раненных», – вспоминает молодой человек.

Фото: личный архив Ильхама

«Татар-информ» рассказывал о том, как накануне вечером в Татарстане и Марий Эл буйствовала стихия. В Татарстане погибла девочка-подросток. В Марий Эл – семь человек. Все погибшие и пострадавшие были из тех, кто отдыхал с палатками.