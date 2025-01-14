«Мы воюем не с военными, а с террористами»: подробнее об атаке БПЛА в Татарстане

Это утро для жителей Казани, Альметьевска и Нижнекамска выдалось тревожным: МЧС разослало сообщения об угрозе атаки беспилотниками, аэропорты ввели ограничения. Позже над территорией республики были сбиты несколько БПЛА, один беспилотник стал причиной пожара. О том, как развивались события, в репортаже «Татар-информа».





В 5.20 утра вражеский БПЛА прилетел в кустовую базу сжиженного газа, загорелась газовая цистерна

Фото: стоп-кадр видео

«Сирены воздушной тревоги заработали ранним утром»

Очередную массированную атаку беспилотниками организовал сегодня Киев на Татарстан. БПЛА были замечены в небе над Казанью и Альметьевском.

По данным большинства российских СМИ, за сегодня над регионами России было уничтожено более 200 вражеских БПЛА. Помимо Татарстана атаке подверглись Брянск, Тульская, Саратовская, Самарская, Орловская, Курская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская области, а также Краснодарский край.

В столице нашей республике сирены воздушной тревоги заработали ранним утром. В казанском аэропорту объявили, что вводят временные ограничения.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщили в Росавиации.

В казанском аэропорту объявили, что вводят временные ограничения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Позже, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске, и в аэропорту Бугульмы.

Атакованная БПЛА база находится через дорогу от завода «Казаньоргсинтез»

В 5.20 утра вражеский БПЛА прилетел в кустовую базу сжиженного газа, загорелась газовая цистерна. Раис Татарстана Рустам Минниханов оперативно выехал на место.

«Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», – сообщил Минниханов.

Тем временем вражеские СМИ начали распространять ложную информацию о том, что при атаке БПЛА пострадал завод «Казаньоргсинтез», но эту информацию опровергли в пресс-службе Раиса РТ, объяснив, что завод никоим образом не пострадал.

Побывал на месте ЧП и «Татар-информ». База, на которую прилетел беспилотник, расположена рядом с заводом «Казаньоргсинтез» на улице Северо-Западной. Подъезд к предприятия перекрыли сотрудники полиции и Росгвардии. При этом перекресток с улицей Тэцевской остался свободным для проезда: автомобили и общественный транспорт спокойно передвигались по этому участку.

Мимо постоянно проезжали машины экстренных служб: пожарные и кареты скорой помощи. Причем, машины медиков разворачивались и почти сразу уезжали – к счастью, в утреннем инциденте обошлось без пострадавших.

Сотрудники базы ожидали, когда им разрешат пройти внутрь или разойтись по домам.

«У нас смена начинается в 7 утра, нас пока не пропускают»

«У нас смена начинается в 7 утра, пришли, нас не пропускают. Даже вахтовый автобус, который людей привез, стоит, не пропускают никого. Мы работаем сменами, в 7 утра должна была ночная смена уходить. Мы пока ждем, что нам скажут», – рассказала «Татар-информу» сотрудница предприятия.

Языков пламени и дыма с этой точки видно не было, никакой паники среди ожидающих не наблюдалось. Несмотря на уговоры, прессу не пропускали ближе к предприятию.

Ближе к 9 утра на место приехал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, он попал в объектив нашей фотокамеры. Даже его не сразу пропустили к горящей базе. После разговора с полициейскими он сел в автомобиль и уехал к месту ЧП.

Ближе к 9 утра на место приехал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В 2020 году на территории этой же кустовой базы сжиженного газа уже происходило возгорание – тогда горела цистерна со сжиженным газом. Пожар тушили более 18 часов, один из работников погиб.

«Летит, зараза! Вот он, собака! Кружит сволочь!»

МЧС России разослало татарстанцам предупреждения об опасности атаки беспилотными воздушными судами и рекомендовало, по возможности, оставаться дома.

Фото: скриншот

Ближе к десяти утра БПЛА были замечены над Альметьевском. Жители города стали выкладывать в соцсетях видео, сопровождая его эмоциональными комментариями.

«Летит, зараза! Вот он, собака! Кружит, прям, сволочь! Да их там два!» – один из очевидцев заснял БПЛА над лесополосой.

Администрация Альметьевска оперативно сообщила, что в связи с появлением в небе над городом вражеских дронов, уже приняты необходимые меры.

«В целях обеспечения безопасности в промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности», – сообщили в администрации города.

Врагу не удалось воплотить свой план в жизнь – ни один объект в Альметеьвске не пострадал. Предположительно, ВСУ пытались атаковать местную нефтепрокачивающую станцию. Один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй – расчетом ПВО.

Сообщалось и о срабатывании сигналов тревоги на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижнекамске. По некоторой информации, там эвакуировали сотрудников. К счастью и там обошлось без происшествий.

Казанцы сняли на видео ликвидацию вражеского летательного объекта над микрорайоном «Жилплощадка» Фото: стоп-кадр видео

«Объекты атаки не имеют никакого военного значения, целью были мирные жители»

Тем временем в Казани второй раз за утро объявили об опасности атаки беспилотниками. Спустя время один за другим в небе над Казанью оказались сбиты два БПЛА. Казанцы сняли на видео ликвидацию вражеского летательного объекта над микрорайоном «Жилплощадка». Осколки упали предположительно на территории одного из предприятий. Неподалеку от этого же места, над СНТ «Сирень», сбили еще один дрон. Куда бы не летели эти два беспилотника, планам врага помешала система ПВО.

Ближе к часу дня в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения, в МЧС сообщили об отбое угрозы.

«Атаки беспилотников хохлов на объекты в Казани и Альметьевске не имеют никакой стратегической военной целесообразности. То есть, объекты атаки не имеют никакого военного значения. Продукция производимая и хранимая на этих объектах является исключительно мирной и не используется для СВО на Украине», – высказался о происходящем эксперт Альберт Бикбов.

Расчет у врага был только террористический – вызвать техногенные аварии с пострадавшими мирными жителями, отметил он.

«Как и 21 декабря украинские террористы атаковали мирные объекты в Татарстане. Мы воюем не с военными, мы воюем с террористами. И никаких переговоров с террористами вести не стоит – проверено исторической практикой. Огромное спасибо тем, кто не дал террористам исполнить задуманное. Ничего серьезного у врага не получилось», – отметил Альберт Бикбов.