В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Бегишево». Об этом сообщает Росавиация.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казанском аэропорту введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.