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В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения
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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Бегишево». Об этом сообщает Росавиация.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казанском аэропорту введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
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