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Происшествия 14 января 2025 09:59

Администрация Альметьевска сообщила о принятых мерах безопасности из-за атаки БПЛА

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Администрация Альметьевска сообщила о принятых мерах безопасности из-за атаки беспилотников.

«В целях обеспечения безопасности в промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. Всё экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности», – сообщили в администрации города.

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