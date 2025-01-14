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Администрация Альметьевска сообщила о принятых мерах безопасности из-за атаки БПЛА
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Администрация Альметьевска сообщила о принятых мерах безопасности из-за атаки беспилотников.
«В целях обеспечения безопасности в промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. Всё экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности», – сообщили в администрации города.
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