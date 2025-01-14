В аэропорту Казани введены временные ограничения

В Казанском аэропорту введены временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщает ведомство.