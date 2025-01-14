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Рустам Минниханов об атаке БПЛА: пострадавших и серьезных разрушений нет
Рустам Минниханов отметил, что серьезных разрушений и пострадавших нет в результате утренней атаки БПЛА в пригороде Казани.
«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», – сообщил Минниханов.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 5.20 утра в пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны.
Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия.
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