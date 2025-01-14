Рустам Минниханов об атаке БПЛА: пострадавших и серьезных разрушений нет

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил, что серьезных разрушений и пострадавших нет в результате утренней атаки БПЛА в пригороде Казани.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», – сообщил Минниханов.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 5.20 утра в пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны.

Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия.