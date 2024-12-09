«Мы вас всех ждем домой с Победой!»: как в Казани отметили День героев Отечества

Презентация песни «Аерылмагыз» в исполнении Венеры Ганеевой и российского рэпера Dino МС47, письма солдатам и песня Булановой специально для татарстанского бойца – так прошел в Казани концерт в честь Дня героев Отечества. О чем мечтают участники СВО – в репортаже «Татар-информа».





Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества «Родные строки», прошло сегодня в казанском комплексе «Туган авылым»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно вдохновиться, чтобы вместе пройти эту дорогу, чтобы быть едиными в мыслях, в действиях и в жизни»

Участников различных боевых действий, в том числе СВО, и их близких чествовали сегодня в Казани. Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества «Родные строки», прошло сегодня в казанском комплексе «Туган авылым». Гостями праздника также стали представители средств массовой информации и различных организаций, поддерживающих военнослужащих.

На сцене выступили артисты Республики Татарстан, которые исполнили проникновенные песни, посвященные любви к Родине, тяжелому ожиданию близких с фронта и невероятной воле к Победе. Также артисты прочитали письма бойцам – эти строки наполнены тоской по любимому и близкому человеку. Слова, которые пишут на фронт, никого не оставляют равнодушными.

Айдар Салимгараев: «Сегодня мы собрали творческих людей, которые посылают лучи поддержки, собирают помощь и формируют общественное мнение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В начале мероприятия с приветственным словом выступил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

«Сегодняшняя встреча – это не только дань уважения военным, людям, которые проливают кровь на специальной военной операции, но и людям, которые ждут родных и близких из зоны боевых действий. Сегодня мы собрали творческих людей, которые посылают лучи поддержки, собирают помощь и формируют общественное мнение. Очень важно было состыковать эти составляющие, посмотреть друг другу в глаза, пообщаться и вдохновиться, чтобы вместе пройти эту дорогу, чтобы быть едиными в мыслях, в действиях и в жизни», – сказал Айдар Салимгараев.

Владимир Майстренко: «Этот праздник посвящен не только тем, кто получил высокие награды, но и тем, кто защищал и защищает Отечество» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Они выполняют задачи, когда хочется пить, а воды нет, когда вокруг свистят пули и падают снаряды»

От лица Ассоциации ветеранов СВО с приветственным словом выступил помощник Премьер-министра РТ Владимир Майстренко.

«Я бы хотел всех поздравить с Днем героев Отечества. Этот праздник посвящен не только тем, кто получил высокие награды, но и тем, кто защищал и защищает Отечество. Есть много людей, которые даже не считают себя героями, но они совершили героические поступки хотя бы тем, что находились там, в тяжелейших условиях – в Афганистане, в ходе чеченского, грузино-осетинского конфликтов, в сирийской операции и, безусловно, в условиях СВО. Они идут вперед, они защищают свои рубежи, выполняют задачи по пояс в грязи, в холод, в зной. Они выполняют задачи, когда хочется пить, а воды нет, когда вокруг свистят пули и падают снаряды. Желаю им скорее вернуться живыми, с Победой», – сказал Владимир Майстренко.

Директор движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь в общении с «Татар-информом» поделилась, что праздник этот для нее значит очень много, ведь она – жена участника СВО.

«Мой муж кадровый военнослужащий, он участвовал и в событиях в Сирии, и в освобождении Крыма, а сейчас участвует в СВО. Я считаю, что все, кто сейчас участвует в специальной военной операции, – это герои нашего времени. Мы должны ими гордиться, и мы должны всегда чтить память тех, кто, к сожалению, уже никогда не вернется с этой войны», – рассказала она.

Почетные гости дня – Юрий Маширо и Габдулла Мифтахов – поделились с «Татар-информом», что быть в эпицентре внимания сегодня для них, безусловно, очень приятно Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я мечтаю найти себе жену. Хочется, чтобы ждала любимая»

Почетные гости дня – участники СВО – поделились с «Татар-информом», что быть в эпицентре внимания сегодня для них, безусловно, очень приятно.

Старший лейтенант Юрий Маширо рассказал, что участвует в боевых действиях с самого начала проведения специальной военной операции. На его груди медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Я окончил Казанское танковое училище в 2020 году, был распределен служить в Ростовскую область и оттуда сразу отправился на СВО. Сейчас я в отпуске. Для меня День героев – это возможность почтить память тех, кто ушел, и поздравить тех, кто сейчас выполняет боевые задачи. Хочу пожелать своим боевым товарищам здоровья и успехов и помните: Победа будет за нами», – передал пожелания он.

Рядовой ВДВ Габдулла Мифтахов в июне 2022 года подался в добровольцы, подписал контракт. Сейчас в отпуске по ранению, проходит реабилитацию.

«Я пошел, потому что надо. Мужчина должен защищать свою Родину. Меня так воспитал мой дед, да и пацанам помогать надо. Выбора-то нет: когда дело касается защиты Родины, выбора нет. Есть задача, и ее надо выполнять. Вот подлечусь и снова в бой», – рассказал солдат.

Габдулла Мифтахов награжден медалями «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Участнику СВО» и «За отвагу». Военнослужащий поделился с «Татар-информом» своей мечтой.

«Я мечтаю найти себе жену. Хочется, чтобы ждала любимая. Но я понимаю, это очень сложно – ждать мужчину с войны, поэтому такую ответственность не каждая возьмет на себя. Но я готов хоть сейчас», – улыбнулся он.

Группа «Добробат», которая состоит из участников СВО, исполнила песню, посвященную матерям военнослужащих Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никогда не пела эту песню, клянусь вам, но ради этого бойца я выполняю эту просьбу»

Выступила сегодня и группа «Добробат», которая состоит из участников СВО. Музыканты исполнили песню, посвященную матерям военнослужащих.

«Для нас День героев – это очень почетный и очень нужный праздник. Все, кто находится на линии боевого соприкосновения, – они все герои. Есть определенная категория людей, которая в трудные минуты берет ответственность на себя и делает свое дело. Это очень важно», – рассказал руководитель группы «Добробат» Валерий Чамрин.

Заслуженная артистка Республики Татарстан Алина Шарипжанова выступила сегодня с не свойственным ей репертуаром. Перед тем как исполнить песню, она рассказала небольшую предысторию.

Видео Эльзы Кузнецовой / «Татар-информ»

Этой осенью выездная творческая бригада Республики Татарстан выступила с концертной программой в военных госпиталях ЛНР. При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова артистам и писателям удалось побывать в боевых частях, сформированных в Татарстане.

«Когда после концерта в одном из госпиталей мы просто фотографировались и общались, я спросила у одного парнишки, нашего татарстанца: “Какую бы песню ты хотел услышать? Я любую песню выучу, если даже не знаю. Я выучу ее для тебя“. Он сказал: „Таня Буланова „Не плачь“. Никогда не пела эту песню, клянусь вам, но ради этого бойца, который, сидел на стульчике, потому что он не мог танцевать в силу объективных причин, находясь на лечении, я выполняю эту просьбу. И хочу посвятить ее, конечно, всем нашим ребятам. Хотя Таня Буланова поет, что „еще одна осталась ночь у нас с тобой“, но пусть, на самом деле, этих ночей будет очень много, пусть они все будут счастливыми, долгими и сладкими», — сказала артистка.

Видео Эльзы Кузнецовой / «Татар-информ»

И хоть в песне поется «Не плачь», мало кто смог сдержать слезы. Тронуло тонкие струны души и выступление юного финалиста шоу «Голос. Дети» Саида Галиуллина. Мальчик сначала прочитал письмо от имени сына отцу-фронтовику, а затем исполнил песню «Березовые сны».

«Я очень благодарен Венере Ахатовне за то, что согласилась принять участие в этом проекте»

В финале мероприятия состоялась презентация песни «Аерылмагыз», которую исполнили народная артистка Республики Татарстан Венера Ганеева и российский рэпер Dino МС47.

Видео Эльзы Кузнецовой / «Татар-информ»

«Герои – безусловно, это люди труда, врачи и волонтеры. Я сам являюсь участником “Народного фронта”, команды Путина, благотворительного фонда “Всё для Победы!”. Мы очень много делаем, выступаем и помогаем. Но все-таки сегодня герои – это наши военнослужащие! Мы вас всех ждем домой с Победой!» – сказал рэпер Dino МС47.

Он отметил, что песня, которую он сегодня презентовал с Венерой Ганеевой, о любви к матери, к Родине и своему дому.

«Я очень благодарен Венере Ахатовне за то, что согласилась принять участие в этом проекте», – добавил артист.

Также Венера Ганеева прочитала письмо от матери солдату на татарском языке.

Завершился вечер коллективным исполнением песни «Туган як» («Родной край»).

Сегодня, 9 декабря, отмечается Всероссийский День героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Все они внесли огромный вклад в развитие страны, отстаивали и отстаивают интересы Родины и защищают ее, порой ценой собственной жизни.