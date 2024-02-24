Организатор движения «Zа Победу! Казань» о его начале: Стала помогать подразделению мужа

Жена участника специальной военной операции и организатор волонтерского движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь рассказала в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» о его возникновении.

По словам общественницы, она, как и супруги других военнослужащих, находилась в стрессовом состоянии после начала спецоперации (ее муж сразу принял участие в ней), тем более что у нее был маленький ребенок на руках.

Когда через полгода боец на время вернулся домой, оказалось, что его экипировка пришла в негодность. «Все детские деньги, которые были в семье, мы направили на то, чтобы его экипировать», — пояснила Коцарь.

Но уже после отъезда военный сообщил супруге о необходимости приобрести дульный тормоз (пламегаситель) «и еще пару вещей». «Я, не имея средств на руках, заплакала. Но потом поняла, что надо что-то делать», — заметила она.

«Я стала кидать клич по знакомым, друзьям, в группы, в которых я состояла. У нас есть сообщество СНТ „Берюлинец“, где находится наша дача. Там люди тоже подхватили эту идею, стали помогать, отправлять средства. И я приобрела то, что было необходимо моему супругу», — объяснила Коцарь.

С этого, уточнила общественница, и началась работа волонтерского объединения. «Когда люди по сарафанному радио стали узнавать про мою ситуацию, сочувствовать, отправлять деньги, я начала задумываться над тем, куда их направить. Естественно, на помощь ребятам. Стала помогать подразделению мужа», — заключила она.

Специальная военная операция (СВО) началась два года назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.