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Организатор движения «Zа Победу! Казань» о его начале: Стала помогать подразделению мужа
Жена участника специальной военной операции и организатор волонтерского движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь рассказала в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» о его возникновении.
По словам общественницы, она, как и супруги других военнослужащих, находилась в стрессовом состоянии после начала спецоперации (ее муж сразу принял участие в ней), тем более что у нее был маленький ребенок на руках.
Когда через полгода боец на время вернулся домой, оказалось, что его экипировка пришла в негодность. «Все детские деньги, которые были в семье, мы направили на то, чтобы его экипировать», — пояснила Коцарь.
Но уже после отъезда военный сообщил супруге о необходимости приобрести дульный тормоз (пламегаситель) «и еще пару вещей». «Я, не имея средств на руках, заплакала. Но потом поняла, что надо что-то делать», — заметила она.
«Я стала кидать клич по знакомым, друзьям, в группы, в которых я состояла. У нас есть сообщество СНТ „Берюлинец“, где находится наша дача. Там люди тоже подхватили эту идею, стали помогать, отправлять средства. И я приобрела то, что было необходимо моему супругу», — объяснила Коцарь.
С этого, уточнила общественница, и началась работа волонтерского объединения. «Когда люди по сарафанному радио стали узнавать про мою ситуацию, сочувствовать, отправлять деньги, я начала задумываться над тем, куда их направить. Естественно, на помощь ребятам. Стала помогать подразделению мужа», — заключила она.
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