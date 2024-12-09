Венера Ганеева и Dino МС47 презентовали в Казани песню «Аерылмагыз»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, на мероприятии в честь Дня Героев Отечества, состоялась презентация песни «Аерылмагыз», которую исполнили народная артистка Республики Татарстан Венера Ганеева и российский рэпер Dino МС47.

Строки в композиции посвященным тем, кто находится в зоне боевых действий и тем, кто ждет своих близких с фронта.

«Герои – это люди труда, врачи и волонтеры. Я сам являюсь участником “Народного фронта”, команды Путина, благотворительного фонда “Все для Победы!”. Мы очень много делаем, выступаем и помогаем. Но все-таки сегодня герои – это наши военнослужащие! Мы вас всех ждем домой с Победой!» – сказал рэпер Dino МС47.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что песня, которую он сегодня презентовал с Венерой Ганеевой, о любви к матери, к Родине и своему дому.

«Я очень благодарен Венере Ахатовне за то, что она согласилась принять участие в этом проекте. Песня доступна на всех цифровых площадках», – добавил артист.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сегодня в комплексе «Туган авылым» с Днем Героев Отечества поздравили участников СВО, членов их семей и общественников, которые помогают фронту. Гостями праздника также стали представители средств массовой информации и различных организаций, которые поддерживают военнослужащих. Мероприятие «Родные строки» посвятили связи поколений и любви к Родине.