Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Венера Ганеева и Dino МС47 презентовали в Казани песню «Аерылмагыз»
Сегодня в Казани, на мероприятии в честь Дня Героев Отечества, состоялась презентация песни «Аерылмагыз», которую исполнили народная артистка Республики Татарстан Венера Ганеева и российский рэпер Dino МС47.
Строки в композиции посвященным тем, кто находится в зоне боевых действий и тем, кто ждет своих близких с фронта.
«Герои – это люди труда, врачи и волонтеры. Я сам являюсь участником “Народного фронта”, команды Путина, благотворительного фонда “Все для Победы!”. Мы очень много делаем, выступаем и помогаем. Но все-таки сегодня герои – это наши военнослужащие! Мы вас всех ждем домой с Победой!» – сказал рэпер Dino МС47.
Он отметил, что песня, которую он сегодня презентовал с Венерой Ганеевой, о любви к матери, к Родине и своему дому.
«Я очень благодарен Венере Ахатовне за то, что она согласилась принять участие в этом проекте. Песня доступна на всех цифровых площадках», – добавил артист.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сегодня в комплексе «Туган авылым» с Днем Героев Отечества поздравили участников СВО, членов их семей и общественников, которые помогают фронту. Гостями праздника также стали представители средств массовой информации и различных организаций, которые поддерживают военнослужащих. Мероприятие «Родные строки» посвятили связи поколений и любви к Родине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»