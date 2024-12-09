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Алина Шарипжанова исполнила песню Татьяны Булановой по просьбе бойца СВО
Народная артистка Татарстана Алина Шарипжанова по просьбе бойца спецоперации исполнила песню «Не плачь» певицы Татьяны Булановой. Как призналась солистка городской филармонии на празднике в Казани, посвященном Дню героев Отечества, эту композицию она исполняет впервые.
Исполнительница рассказала собравшимся предысторию этого выступления. По словам Шарипжановой, этой осенью выездная творческая бригада Республики Татарстан выступила с концертной программой в военных госпиталях Луганска и Краснодона Луганской Народной Республики. При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова нашим артистам и писателям удалось побывать в боевых частях, сформированных в Татарстане.
«Наш Раиль Садриев, которого мы называли опер — это музыкальный опер, оперативник, который за 4 минуты в любой ситуации мог развернуть полный комплект аппаратуры, и все отлично звучало, и ребята все были нам благодарны», — поделилась артистка.
После очередного концерта в госпитале Алина Шарипжанова обратилась к одному из татарстанских бойцов, пообещав исполнить любую его музыкальную просьбу.
«Я говорю, слушай, ну вот какую бы песню ты хотел услышать? Я любую песню выучу, если даже не знаю. Я выучу ее для тебя. Он сказал: „Таня Буланова „Не плачь““. Никогда не пела эту песню, клянусь вам, но ради этого бойца, который, сидя на стульчике, потому что он не мог танцевать в силу объективных причин, находясь на лечении, я выполняю эту просьбу. И хочу посвятить ее, конечно, всем нашим ребятам. Хотя Таня Буланова поет, что еще одна осталась ночь у нас с тобой, но пусть, на самом деле, этих ночей будет очень много, пусть они все будут счастливыми и сладкими», — пожелала артистка военнослужащим.
Алина Шарипжанова поблагодарила руководство республики от лица всех артистов за возможность общения с бойцами. «За возможность этого сближения», — отметила она.
В финале народная артистка спела главный татарский хит «Туган як». Шарипжанова рассказала, что эта песня стала настоящим гимном. Под ее звуки бойцов с «Казань Экспо» провожали в зону СВО.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День героев Отечества в Казани поздравили участников СВО и тех, кто помогает фронту.
Видео: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»
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