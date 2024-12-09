Алина Шарипжанова исполнила песню Татьяны Булановой по просьбе бойца СВО

Фото: Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Народная артистка Татарстана Алина Шарипжанова по просьбе бойца спецоперации исполнила песню «Не плачь» певицы Татьяны Булановой. Как призналась солистка городской филармонии на празднике в Казани, посвященном Дню героев Отечества, эту композицию она исполняет впервые.

Исполнительница рассказала собравшимся предысторию этого выступления. По словам Шарипжановой, этой осенью выездная творческая бригада Республики Татарстан выступила с концертной программой в военных госпиталях Луганска и Краснодона Луганской Народной Республики. При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова нашим артистам и писателям удалось побывать в боевых частях, сформированных в Татарстане.

«Наш Раиль Садриев, которого мы называли опер — это музыкальный опер, оперативник, который за 4 минуты в любой ситуации мог развернуть полный комплект аппаратуры, и все отлично звучало, и ребята все были нам благодарны», — поделилась артистка.

После очередного концерта в госпитале Алина Шарипжанова обратилась к одному из татарстанских бойцов, пообещав исполнить любую его музыкальную просьбу.

«Я говорю, слушай, ну вот какую бы песню ты хотел услышать? Я любую песню выучу, если даже не знаю. Я выучу ее для тебя. Он сказал: „Таня Буланова „Не плачь““. Никогда не пела эту песню, клянусь вам, но ради этого бойца, который, сидя на стульчике, потому что он не мог танцевать в силу объективных причин, находясь на лечении, я выполняю эту просьбу. И хочу посвятить ее, конечно, всем нашим ребятам. Хотя Таня Буланова поет, что еще одна осталась ночь у нас с тобой, но пусть, на самом деле, этих ночей будет очень много, пусть они все будут счастливыми и сладкими», — пожелала артистка военнослужащим.

Алина Шарипжанова поблагодарила руководство республики от лица всех артистов за возможность общения с бойцами. «За возможность этого сближения», — отметила она.

В финале народная артистка спела главный татарский хит «Туган як». Шарипжанова рассказала, что эта песня стала настоящим гимном. Под ее звуки бойцов с «Казань Экспо» провожали в зону СВО.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День героев Отечества в Казани поздравили участников СВО и тех, кто помогает фронту.

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В этот день в нашей стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда будут вписаны в историю нашей страны.

Видео: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»