Саид Галиуллин из Казани стал вторым в финале шоу «Голос. Дети»

Саид Галиуллин исполняет песню «Березовые сны»

Фото: Telegram-канал шоу «Голос»

Двенадцатилетний Саид Галиуллин из Казани занял второе место по итогам суперфинала шоу «Голос. Дети». Он исполнил песню «Березовые сны» (из документального сериала «Великая Отечественная» 1978 года) и набрал 42,5% голосов зрителей Первого канала.

До этого, в ходе отборочного тура, татарстанец спел песню «Беловежская пуща» ВИА «Песняры» (композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова впервые исполнила в 1976-м Бэла Руденко, а через год в измененном виде она вошла в репертуар легендарного белорусского коллектива).

Саид Галиуллин исполняет песню «Беловежская пуща» Фото: Telegram-канал шоу «Голос»

Победу одержал Василий Иголкин из Санкт-Петербурга, который исполнил хит Муслима Магомаева «Синяя вечность» (композиция 1969 года также известна под названием «О, море, море»). За него проголосовали 45,3% телезрителей.

Еще одна соперница казанца по суперфиналу, Арина Точилова из Екатеринбурга, спела песню «Ветер перемен» из фильма 1983 года «Мэри Поппинс, до свидания». Ее выступление набрало 12,2% голосов.

Саид Галеев входил в команду JONY, Василий Иголкин — в команду Димы Билана, а Арина Точилова была в команде Юлианны Карауловой. Среди финалистов также были Нелли Байматова, Эвелина Радбиль, Анна Кукина, Андрей Прибыльский, Григорий Дружинин и Роман Скробот, но они не преодолели отборочный тур.

Галиуллин попал в финал, набрав 59% голосов зрителей в дополнительном этапе конкурса. Вместе с военным хором он исполнил песню «Смуглянка» из фильма 1974 года «В бой идут одни старики». Позднее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики помочь земляку победить в шоу «Голос. Дети».