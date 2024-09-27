«Мы справимся со всеми поставленными задачами»: эксперты о послании Раиса РТ парламенту

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с традиционным Посланием к парламенту

Фото: rais.tatarstan.ru

«Наши соотечественники продолжают славные подвиги предков»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с традиционным Посланием к парламенту. Помимо депутатов в зале Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева собрались представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений, участники спецоперации и многие другие – всего 670 человек.

В самом начале своей речи Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане Годом защитника Отечества – это дань уважения участникам Великой Отечественной войны и бойцам СВО.

В самом начале своей речи Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане Годом защитника Отечества Фото: rais.tatarstan.ru

«С первого дня специальной военной операции наши соотечественники, продолжая славные подвиги предков, однажды поднявших знамя Победы над Рейхстагом, освобождают землю от нацизма, приближают долгожданную Победу. К глубочайшему сожалению, не обходится без потерь. Мы всегда будем помнить наших доблестных воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, за мирную жизнь будущих поколений», – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

После этого память погибших героев собравшиеся почтили минутой молчания.

«Послание Раиса было всеобъемлющим, затрагивающим все сферы жизни республики. Хочу отметить, что он начал с темы поддержки СВО, самих бойцов и их семей. В Татарстане четко выстроена система поддержки, и работу в этом направлении нужно продолжать», – сказал «Татар-информу» депутат Государственного Совета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев.

Эдуард Шарафиев: «В Татарстане четко выстроена система поддержки, и работу в этом направлении нужно продолжать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Разные поколения в различные годы вставали в строй и защищали нашу Родину»

Другой участник СВО поддержал борьбу за умы молодежи, о ней в послании также упомянул Рустам Минниханов.

«В послании Раиса РТ я подчеркнул для себя необходимость последовательной работы с молодежью. Необходимо усилиться в этом направлении. Второй момент, который я отметил, что следующий год в республике объявлен Годом защитника Отечества. Это актуальная тема», – сказал председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», участник СВО Рушан Мингазов.

Рушан Мингазов: «Разные поколения в различные годы вставали в строй и защищали нашу Родину, и о них нельзя забывать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рушан Мингазов отметил необходимость учитывать не только ветеранов СВО, но и всех участников военных действий.

«Я попытаюсь провести работу в этом направлении и распространить льготы на всех участников боевых действий. Для меня это очень важно. Разные поколения в различные годы вставали в строй и защищали нашу Родину, и о них нельзя забывать», – подчеркнул он.

Председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов в свою очередь тоже большое внимание уделил тематике следующего года.

Юрий Суворов: «Надеюсь, что большое внимание будет уделено тем, кто защищает нашу страну как изнутри, так и за ее пределами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выслушав доклад Раиса РТ, я подчеркнул много положительных моментов – это и рост экономики в республике, и развитие многих отраслей и центров для молодежи. Очень радует, что следующий год будет Годом защитника Отечества. Надеюсь, что большое внимание будет уделено тем, кто защищает нашу страну как изнутри, так и за ее пределами. Будем работать и стараться на благо республики и страны в целом», – рассказал он «Татар-информу».

О необходимости увеличить поддержку фронта после слов Раиса Татарстана заявил председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов «Союз ветеранов РТ», генерал-майор Александр Бородин.

Александр Бородин: «Нужно, как и раньше, помогать гуманитарной помощью, как в лозунге «Всё для фронта! Всё для победы!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с очень важной темы. Он рассказал о работе по направлению поддержки военнослужащих и объявил следующий год Годом защитника Отечества. Нужно, как и раньше, помогать гуманитарной помощью, как в лозунге "Всё для фронта! Всё для победы!"», – отметил он.

По мнению Бородина, выступление Рустама Минниханова отличалось внимательностью и глубиной проработки, что вызывает восхищение его мудростью.

«Победа будет за нами, наши герои вернутся домой»

«В то время когда наши воины защищают Родину на передовой, главная задача – обеспечить им уверенность и спокойствие за своих близких», – отметил Раис РТ Рустам Минниханов.

Еще более важной темой он назвал заботу о семьях погибших бойцов. По его словам, все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться и ни одно обращение не должно оставаться без внимания.

«Формальный подход здесь недопустим. Мы уверены: Победа будет за нами, наши герои вернутся домой. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки. В эту работу должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации», – отметил Раис РТ.

Владимир Майстренко: «Хочу отметить выделенную Раисом РТ тему об оказании помощи участникам СВО. Не случайно мы будем работать над выполнением этих задач в следующем в Году защитника Отечества» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помощник Премьер-министра РТ, генерал-лейтенант Владимир Майстренко оценил тезисы Рустама Минниханова и выразил уверенность, что поддержка бойцов спецоперации в республике будет всесторонне развиваться.

«Хочу отметить выделенную Раисом РТ тему об оказании помощи участникам СВО. Не случайно мы будем работать над выполнением этих задач в следующем в Году защитника Отечества», – сказал Владимир Майстренко.

По словам помощника Премьер-министра РТ, основные усилия властей в данной сфере будут направлены на поддержку военных, выполняющих боевые задачи, а также на вопросы социального обеспечения их самих и членов их семей.

«Республике предстоит решать серьезнейшие задачи по реабилитации и социальной адаптации вернувшихся с СВО земляков. При этом Раис Татарстана подчеркнул, что это невозможно без качественной экономики республики, без плодотворной работы жителей Татарстана – тех передовиков, которых благодарил Раис и все им аплодировали. Я уверен, что республика справится со всеми задачами», – добавил Владимир Майстренко.

«Мы объединили сильных женщин Татарстана, мы поддерживаем наших бойцов»

Отдельные слова благодарности сказал Раис РТ всем татарстанцам, которые вносят свой важный вклад в общее дело: организуют сбор и отправку гуманитарных грузов, на личных автомобилях возят продукты питания, медикаменты, систематически оказывают материальную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные печи, тактическое снаряжение и обмундирование, помогают семьям участников СВО.

«Мы – волонтеры – в свою очередь тоже хотим поблагодарить республику в лице Рустама Минниханова. На наши письма всегда находится отклик. Я объединила сильных женщин Татарстана, у нас есть проекты, и мы поддерживаем наших бойцов на фронте. При организации мероприятий нам всегда оказывают всестороннюю помощь», – отметила руководитель «Союза офицерских жен и их семей» в РТ Оксана Бородина.

Глава «Союза офицерских жен РТ» подчеркнула, что именно держась за руки можно двигаться вперед, к желанной Победе.

«От себя как от жены военнослужащего, который принимает участие в специальной военной операции с первых дней, хочу отметить, что теплое и бережное отношение чувствуется везде», – подчеркнула она.

Татьяна Мерзлякова: «Не зря тема специальной военной операции была самой первой в послании. Она самая животрепещущая для нас» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Республика Татарстан в силах справиться со всеми вызовами, которые готовит специальная военная операция. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась директор АНО содействия развитию благотворительности «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

«Не зря тема специальной военной операции была самой первой в послании. Она самая животрепещущая для нас. Несколько раз из уст Рустама Минниханова прозвучала фраза „Победа за нами”. Но даже когда СВО закончится, нас ждет непростой период, ведь психологическая и физическая реабилитация в большом количестве понадобится не только семьям, но еще и самим военнослужащим – нашим защитникам. Это будет другая история, с которой мы столкнемся», – сказала она.

Татьяна Мерзлякова убеждена, что Республика Татарстан способна преодолеть любые трудности, если государственные органы будут действовать в сотрудничестве с добровольческими организациями. Это уже было продемонстрировано в процессе отправки гуманитарных грузов как на фронт, так и мирным жителям приграничных областей. Также важна постоянная поддержка семей военнослужащих.

Мерзлякова акцентировала внимание на том, что Рустам Минниханов подчеркнул значимость воспитания патриотизма среди молодежи. По мнению общественного деятеля, это крайне актуальный вопрос.

Татарстан – пилотный регион, где «Движение Первых» начало работать с самыми маленькими ребятами из детских садов, указал руководитель регионального отделения Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», помощник Раиса Татарстана Тимур Сулейманов. Он отметил, что Раис РТ подчеркнул важность работы с различными категориями детей и молодежи. Необходимо взаимодействовать не только с активистами, но и стремиться привлечь тех, кто пока далек от общественной деятельности.

Тимур Сулейманов: «Все обращение было пропитано любовью к своему народу. Акцент был на том, что главная ценность – это люди» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кому-то из ребят ближе спорт, кому-то – творчество, кому-то – науки. И мы должны быть разными для того, чтобы дети с раннего возраста могли найти то, что им по вкусу. Безусловно, все это должно быть пропитано любовью к родному краю – селу, республике и стране в целом», – отметил руководитель «Движения Первых» в РТ.

Напомним, что Минниханов в своем обращении подчеркнул, что следует шире задействовать потенциал республиканского отделения «Движения Первых», активнее привлекать к работе ветеранов СВО — настоящих героев нашего времени.

«Все обращение было пропитано любовью к своему народу. Акцент был на том, что главная ценность – это люди. Люди, которые трудятся на предприятиях, поддерживают страну своим повседневным трудом. Мы видели, как Рустам Минниханов обращался во время послания к тем, кто был приглашен в зал. Там была и молодежь, кто отстаивал честь республики на международной арене, и работники агропромышленной области, и фермеры, и трудовые династии, и, конечно, наши защитники Отечества – участники специальной военной операции, и те, кто их поддерживает. Патриотизм и отношение к людям были красной нитью обращения», – подытожил Тимур Сулейманов.

В конце своего послания Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что жизнь ставит перед республикой все новые задачи, но Татарстан сможет их решить.

«Мы видим, как стремительно меняется жизнь. Но неизменным остается самое главное – то, что всех нас объединяет: наша любовь к родной земле, к Родине и искреннее желание созидать во имя ее процветания. Вместе мы – сила! Победа будет за нами! Мы вместе! Мы можем!» – этими словами Рустам Минниханов завершил послание парламенту.