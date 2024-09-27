Глава Союза офицерских жен Татарстана: «Вместе с поддержкой Раиса идем к победе»

Благодарность Раиса Татарстана волонтерам, которые поддерживают бойцов СВО, является взаимной и очень теплой. Об этом с «Татар-информом» поделилась руководитель «Союза офицерских жен и их семей» в РТ Оксана Бородина.

«Мы, волонтеры, в свою очередь тоже хотим поблагодарить республику в лице Рустама Минниханова. На наши письма всегда находится отклик. Я объединила сильных женщин Татарстана, у нас есть проекты, и мы поддерживаем наших бойцов на фронте. При организации мероприятий нам всегда оказывают всестороннюю помощь», – отметила она.

Глава Союза офицерских жен РТ отметила, что, именно держась за руки, можно двигаться вперед к желанной победе.

«От себя как от жены военнослужащего, который принимает участие в специальной военной операции с первых дней, хочу отметить, что теплое и бережное отношение чувствуется везде», – подчеркнула Оксана Бородина.

Напомним, что в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за серьезный вклад в поддержку специальной военной операции.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — сказал он.