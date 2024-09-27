Опубликован полный текст Послания Раиса Татарстана к Госсовету республики

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту, которое состоялось в рамках второго заседания Госсовета республики VII созыва. Мероприятие проходит в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.

Тезисы Послания Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова Государственному Совету Республики Татарстан на 2025 год:

Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные! Дорогие татарстанцы!

Опираясь на наследие всех поколений нашего народа, сегодня Татарстан продолжает стабильно развиваться. Мы живем на родной земле и целенаправленно работаем во имя ее благополучия. Укрепляем деловые отношения с коллегами, ищем новые возможности. Мы с уверенностью смотрим в будущее, сохраняя традиции, приумножая достижения.

Благодаря общественно-политической и экономической стабильности, межнациональному миру, межрелигиозному согласию, а также поддержке руководства страны и лично нашего Президента Владимира Владимировича Путина Татарстан продолжает свое устойчивое развитие.

В республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Мы твердо стоим на защите наших традиционных ценностей и, безусловно, сохраним это наследие для будущих поколений!

Уважаемые соотечественники!

Тысячи татарстанцев самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции. С честью выполняя свой воинский долг, уверенно решая поставленные боевые задачи, наши воины проявляют мужество, стойкость и героизм.

Защитники Родины сегодня находятся с нами в этом зале. Попрошу их подняться.

Вы – наша гордость. Искренние слова благодарности и низкий поклон всем нашим героям. Мы вами гордимся!

Уважаемые коллеги!

С первого дня специальной военной операции наши соотечественники, продолжая славные подвиги предков, однажды поднявших знамя Победы над Рейхстагом, освобождают землю от нацизма, приближают долгожданную Победу.

К глубочайшему сожалению, не обходится без потерь. Мы всегда будем помнить наших доблестных воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, за мирную жизнь будущих поколений. Предлагаю почтить память всех погибших минутой молчания.

Спасибо. Прошу садиться.

В то время, когда наши воины защищают Родину на передовой, главная задача – обеспечить им уверенность и спокойствие за своих близких. Еще более важной является забота о семьях погибших бойцов. Все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Формальный подход здесь недопустим.

Известные слова «Все для фронта! Все для Победы!» становятся вновь актуальными. На новые вызовы жители республики отвечают сплоченностью и гражданской солидарностью, оказывая помощь фронту, нашим соотечественникам из приграничных регионов, а также подшефным городам Лисичанску и Рубежное. В эту работу вовлечены органы государственной власти и местного самоуправления при активном участии глав муниципальных образований, наши промышленные предприятия и сельскохозяйственные организации, малый и средний бизнес, общественные объединения, в том числе республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе Президента России, ДОСААФ республики, «Единая Россия» и другие политические партии, волонтерские сообщества, представители традиционных конфессий.

Отдельные слова благодарности – всем татарстанцам, которые вносят свой важный вклад в общее дело: организуют сбор и отправку гуманитарных грузов, на личных автомобилях возят продукты питания, медикаменты, систематически оказывают материальную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные печи, тактическое снаряжение и обмундирование, помогают семьям участников СВО.

Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников. Среди них – Ольга Спиридонова из Казани, Наталья Удальцова из Набережных Челнов, Данис Мусин из Азнакаевского района, Сания Сафиуллина из Апастова, супруги Фарит Ахметгалиев и Гульназ Галимова из Арского района, Елена Валеева из Балтасинского района, Барис Гафуров из Дрожжановского района, Роман Епанешников из Елабуги, Ильгизар Насибуллин из Новошешминского и Артем Тюнев из Спасского районов.

Мы уверены: Победа будет за нами, наши герои вернутся домой. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов прежде всего по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки.

В эту работу должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации.

Прошу депутатский корпус активно включиться в эту работу, в том числе в части разработки соответствующих законодательных инициатив.

Уважаемые депутаты!

«У народа, который не знает прошлого, нет будущего», – писал наш великий ученый Шигабутдин Марджани. Сохранение исторической памяти – наш долг перед будущими поколениями. Это помогает нам глубоко почувствовать связь поколений и с уверенностью смотреть в будущее.

В 2025 году вместе со всей страной мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Победы, которая без преувеличения является нашим главным достоянием и предметом особой гордости.

Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Всем, что у нас есть сегодня, мы обязаны ветеранам, ковавшим Победу на фронте и в тылу.

К сожалению, время неумолимо, все меньше остается живых свидетелей Великой Победы. Необходимо окружить особой заботой каждого ветерана.

Главам муниципальных образований, руководителям органов исполнительной власти следует на самом высоком организационном уровне провести подготовку соответствующих мероприятий.

Также важно продолжить работу по увековечиванию памяти героев Отечества, в том числе участников СВО и героев трудового подвига.

В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества.

Без уважения к прошлому нет будущего. Наш долг – из поколения в поколение бережно хранить и передавать память о героическом прошлом нашего народа, воспитывать на этих примерах достойных граждан своей страны.

Сейчас, когда идет борьба за умы наших детей, крайне важно минимизировать влияние враждебной пропаганды. Серьезную обеспокоенность вызывают вовлечение молодых людей в деструктивные сообщества, попытки их вербовки в террористические организации и склонение к совершению преступлений, в том числе к производству и сбыту наркотических средств.

Прошу депутатский корпус внести предложения по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В целом работа с молодежью требует системного и комплексного подхода. Важнейшая задача – обеспечить максимальный охват подрастающего поколения. Подчеркну: работать нужно со всеми без исключения категориями подростков.

Прежде всего это зона ответственности Министерства по делам молодежи и Министерства образования и науки. Необходимо выстроить реальное межведомственное взаимодействие с республиканскими и муниципальными органами власти, правоохранительными и надзорными органами, патриотическими и ветеранскими организациями. Кроме того, следует шире задействовать потенциал республиканского отделения «Движения первых», активнее привлекать к работе ветеранов СВО – настоящих героев нашего времени.

Общественное мнение, особенно среди молодежи, формируется через средства массовой информации и новые медиа. Профессионализм и ответственность редакторов, журналистов и других медийных деятелей определяют качество и достоверность информации, которая создает настроения в обществе. Крайне важно оперативно доводить до населения проверенную, объективную информацию, не допускать распространения фейков, повышать медиаграмотность населения. Ключевая роль в этой работе отводится республиканскому агентству «Татмедиа».

Уважаемые депутаты!

Сила Отечества, основа нашего общества – традиционные семейные ценности.

В рамках объявленного Президентом страны Года семьи в республике проведено более тысячи мероприятий во всех муниципальных образованиях. Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе.

«Счастье семьи – счастье страны», – говорит народ. Чем крепче наши семьи, тем крепче наша страна. Только дружная семья является основой сохранения культуры, родного языка, традиций и межнациональной дружбы. Именно в такой семье воспитывается надежное будущее нашей страны и республики.

Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений.

Это особенно ярко видно на примере трудовых династий – семей, где из поколения в поколение прививается любовь к труду и выбранному делу жизни. И сегодня в зале – представители таких семейных династий. Это семья потомственных кадровых офицеров – генерал-майора Бородина, чей отец был участником Великой Отечественной войны, оба сына несут сегодня службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а внук выполняет боевые задачи в зоне СВО; династия врачей Мушараповых-Зариповых, где в общей сложности три десятка врачей; семья педагогов Сабировых, в которой общий педагогический стаж – 530 лет; трудовая династия Гайфуллиных-Сафиных, чей общий трудовой стаж на КАМАЗе – 280 лет; спортивная династия Шарафеевых, которая уже в третьем поколении успешно представляет нашу республику на всероссийских и международных соревнованиях.

Попрошу семьи подняться. Вы – настоящая гордость нашей республики и страны! Всего вам самого наилучшего! Вы для нас пример.

Уважаемые депутаты!

В марте текущего года наш многонациональный народ выразил единство и поддержку курса Президента России Владимира Владимировича Путина на укрепление суверенитета и развитие страны.

Выражаю слова благодарности татарстанцам за гражданскую позицию и активное участие в голосовании. Спасибо вам!

Президентом страны принят указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. Сформированы новые национальные проекты, которые затрагивают все ключевые направления, в том числе повышение эффективности экономики и обеспечение ее кадрами, цифровую трансформацию и достижение технологического лидерства, создание комфортной, безопасной инфраструктуры для жизни и эффективной транспортной системы, заботу об окружающей среде и экологии, повышение благополучия и укрепление здоровья людей, реализацию молодежной политики, а также поддержку семьи, охрану материнства и детства.

Задача органов власти всех уровней – обеспечить активное участие республики в национальных проектах и их неукоснительное исполнение.

8 сентября сформирован седьмой созыв Государственного Совета Республики Татарстан, перед которым с учетом современных вызовов стоят важнейшие задачи по укреплению российской государственности, сохранению исторической справедливости, обеспечению общественно-политической стабильности.

Своей работой вы должны оправдать доверие, оказанное избирателями.

В следующем году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также депутатов представительных органов местного самоуправления.

От слаженной и профессиональной работы государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса зависит дальнейшее развитие Татарстана и благополучие граждан.

Крайне важно поддерживать постоянную обратную связь с населением, оперативно и качественно реагировать на все запросы. Нужно задействовать все возможные каналы коммуникации, включая социальные сети, а также системы «Народный контроль», «Инцидент-менеджмент», Платформу обратной связи.

Уважаемые депутаты!

В условиях непрекращающегося давления на нашу страну Татарстан подвергается мощнейшим информационным атакам по многим направлениям.

На все попытки нас запугать, внести разлад, ослабить изнутри мы отвечаем сплоченностью и единством нации.

Республика была и будет образцом сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия. Опираясь на многовековой опыт поколений, мы стоим на страже главных столпов стабильности нашего общества – сохранения наших духовных и нравственных ценностей, национальных традиций и родных языков.

Особое внимание уделяется поддержке традиционных религиозных конфессий и укреплению межрелигиозного диалога. Приняты решения о строительстве в столице республики Соборной мечети и дальнейшем возрождении Казанского Богородицкого монастыря, а также сохранении родных языков, культур и традиций. Большую работу в данном направлении ведут Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев, специальная комиссия во главе с заместителем Председателя Государственного Совета республики Маратом Готовичем Ахметовым, Ассамблея народов Татарстана, национально-культурные объединения.

Большое внимание сближению национальных культур разных народов уделял Каюм Насыри. Это очень актуально и сейчас. В следующем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения выдающегося ученого и писателя. Важно провести юбилейные мероприятия на достойном уровне.

Уважаемые коллеги!

Татарстан по поручению руководства страны активно участвует в реализации внешней политики Российской Федерации.

Этот год насыщен крупными международными мероприятиями. Среди них – фиджитал-турнир «Игры будущего», Спортивные игры стран БРИКС, визиты в Татарстан представительных иностранных делегаций, зарубежные республиканские бизнес-миссии.

Знаковым стало проведение XV юбилейного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Число зарегистрированных участников и гостей KazanForum превысило 20 тысяч человек из 87 стран мира.

Все это подтверждает готовность многих зарубежных партнеров к укреплению сотрудничества с нашей страной.

В октябре мы будем принимать в Казани XVI Саммит БРИКС, значение которого для современного мира трудно переоценить. Подготовка к этому важнейшему событию вышла на финишную прямую. Большое количество гостей, повышенное международное внимание – мы в очередной раз должны оправдать оказанное нам доверие и провести все на высочайшем уровне.

Важно расширять взаимодействие с китайскими партнерами прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Эффективной площадкой в этой части призван стать ежегодно проводимый в Казани Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Татарстан с каждым годом усиливает свою роль в развитии взаимодействия России и ее регионов с мусульманскими государствами. Необходимо продолжить укрепление торгово-экономических, научно-технологических, социальных и культурных связей со странами Организации Исламского сотрудничества.

Важным направлением является внедрение инструментов партнерского финансирования. Это будет способствовать реализации совместных проектов и привлечению инвестиций из стран исламского мира.

Банкам, духовенству и образовательным организациям, депутатам, органам государственной власти необходимо продолжить активную работу по подготовке специалистов и просвещению населения, формированию правовых основ и стандартов деятельности организаций, выравниванию условий партнерского финансирования с классическими инструментами в рамках единой финансовой экосистемы.

Одним из приоритетных направлений является укрепление экономического и культурного партнерства со странами ближнего зарубежья и российскими регионами. Наряду с государственными органами в этой работе важна роль Торгово-промышленной палаты, Общественной палаты, Академии наук и деловых ассоциаций.

Работа с соотечественниками, в том числе укрепление торгово-экономического сотрудничества и продвижение молодежных проектов совместно с нашими предприятиями и организациями, требует большого внимания.

Главная роль в этом принадлежит Всемирному конгрессу татар. С учетом меняющихся условий ему важно совершенствовать формы работы с соотечественниками.

Также необходимо продолжить развитие межпарламентского сотрудничества на международном и региональном направлениях.

Уважаемые депутаты!

Поддержка Президента и Правительства Российской Федерации, слаженная системная работа предприятий и органов власти республики позволяют сохранить положительную динамику в экономике. Нужно продолжить заданный вектор развития. Задача – достичь по итогам текущего года ВРП в объеме 5 трлн рублей.

Ключевой задачей остается обеспечение бесперебойной и эффективной работы предприятий всех отраслей. Органам власти необходимо продолжить оказывать максимальное содействие бизнесу, в том числе в части получения мер поддержки, построения логистики поставок продукции и комплектующих, реализации инвестиционных проектов, организации импортозамещающих производств, внедрения новых технологий и повышения производительности труда.

Основой экономики республики является нефтегазохимический комплекс.

Лидер отрасли – компания «Татнефть» продолжает активную работу по развитию своей научной базы, инвестированию в перспективные направления – биотехнологии, альтернативные источники энергии, созданию условий для подготовки кадров (Высшая школа нефти, проекты «Школьные биолаборатории», «Посланники ЦУР «Татнефти»), реализации собственной экологической программы.

В прошлом году в республике добыто 35,2 млн тонн нефти. Почти 24 млн тонн нефтесырья было переработано.

Нефтеперерабатывающие предприятия продолжают реализацию проектов по вводу новых мощностей с применением новейшего отечественного оборудования и технологий. Так, на «ТАНЕКО» запланирован запуск в текущем году второй установки гидрокрекинга мощностью 1,2 млн тонн в год.

Компания «СИБУР» на «Нижнекамскнефтехиме» выходит на стадию пусковых операций проекта олефинового комплекса ЭП-600, который увеличит мощности производства этилена, бензола и пропилена практически в два раза, реализует проект по производству гексена (который в настоящее время является импортным сырьем), а также по увеличению мощности производства на «Казаньоргсинтезе» полиэтилена высокой плотности на 20 % – до 660 тыс. тонн в год. Также ведется работа по созданию образовательно-производственного кластера химической отрасли в Нижнекамске, начато строительство НИОКР-центра «СИБУРа» в Казани. Это придаст новый импульс развитию кластера по переделу продукции нефтехимии. Хочу выразить слова благодарности компании «СИБУР» за реализацию проектов, направленных на развитие республики.

Компания «Аммоний» приступает к реализации проекта «Аммоний 2.0» и расширяет продуктовую линейку. Это хороший пример градообразующего предприятия, которое уделяет внимание подготовке квалифицированных кадров и вносит весомый вклад в развитие города Менделеевска.

В машиностроении КАМАЗ, который в этом году будет отмечать 55 лет с начала строительства завода, динамично развивает инновации. Уже с прошлого года беспилотные магистральные тягачи перевозят грузы по трассе М-11 «Нева». В этом году количество беспилотников КАМАЗ вырастет до 18 единиц. Планируется расширить тестирование автономного движения на трассах М-12 и М-4 «Дон».

Кроме того, в созданном автогигантом Центре электроники и элементов питания изготовлены автобусы на водородном топливе и опытный образец грузового автомобиля, ведутся работы по созданию отечественных энергоустановок с водородными топливными элементами, на финишную прямую выходит проект отечественного электромобиля «АТОМ». Серийное производство будет запущено в следующем году.

Дочернее предприятие КАМАЗа – «ЦФ КАМА» продолжает работу по локализации комплектующих. В текущем году здесь впервые собран прототип отечественной автоматизированной коробки передач. Запуск производства запланирован на 2025 год.

Компанией «Соллерс» реализуется полный цикл производства легких коммерческих грузовиков «Атлант» (до 30 тысяч в год) и дизельных двигателей мощностью 50 тысяч в год. Предприятию следует обеспечить выполнение взятых обязательств по локализации автомобилей и двигателей.

Планомерное развитие продолжается на предприятиях холдинга «Ростех».

На Казанском авиационном заводе реализуется комплекс мероприятий по модернизации производства самолетов Ту-214. Предприятию необходимо завершить работу по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей – цехов окончательной сборки, термообработки и покрытия, механической обработки.

Казанский вертолетный завод завершает реализацию проекта по расширению и технологической модернизации производства вертолетов. Запущен крупнейший производственно-учебный центр, построены новые производственные корпуса. Заводу необходимо завершить все процедуры по выводу на рынок вертолета «Ансат» в полностью импортозамещенном виде. Также в текущем году принято решение о выпуске на заводе нового типа вертолета Ми-34.

Компания «ПОЗиС» осуществляет дальнейшее развитие и расширение модельного ряда высокотехнологичных гражданских направлений. Хочу выразить слова благодарности компании «Ростех» и лично Сергею Викторовичу Чемезову за совместную плодотворную работу.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса кратно увеличили выпуск продукции. Благодаря усилиям трудовых коллективов сегодня гособоронзаказ выполняется в полном объеме и в установленные сроки. Слова особой признательности – всем работникам предприятий ОПК за важную и нужную работу.

Компанией Haier в текущем году запущено производство 100 новых моделей техники, в ноябре будет запущен пятый завод в Татарстане – по производству водонагревателей мощностью 500 тысяч штук в год.

Группа ГМС на «Казанькомпрессормаше» освоила производство новой линейки крупнотоннажных компрессоров для российской технологии СПГ, приступила к реализации масштабного проекта по строительству в Зеленодольске испытательного комплекса компрессорных агрегатов в интересах экспортеров сжиженного природного газа.

Компанией «ТЭМПО» введен логистический комплекс, вмещающий до 30 тысяч тонн металлоизделий, закуплено новое станочное оборудование и запущен новый цех по выпуску комплектующих для КАМАЗа. Также реализуются проекты по созданию кластера по производству подшипников качения и портового хаба на 900 тысяч тонн продукции в год.

Компания «Агромастер» из Муслюмовского района успешно реализует свою продукцию внутри страны и на экспорт. Предприятием производится более половины культиваторов и четверти посевных комплексов в России.

Автомобильный завод «РариТЭК» приступает к инвестпроекту по расширению производства газомоторной и специальной техники, а также локализации компонентов с объемом инвестиций 27 млрд рублей.

В энергетике продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов.

До конца года предстоит завершить модернизацию парового котла на Казанской ТЭЦ-2 и паровой турбины мощностью 50 МВт на Казанской ТЭЦ-3. Продолжается работа по замене паровых турбин суммарной мощностью 467 МВт на Нижнекамской ТЭЦ-1 со сроком реализации в 2025–2027 годах.

Компании «Татэнерго» необходимо обеспечить принятие соответствующих решений, направленных на модернизацию генерирующих мощностей Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ.

«Сетевая компания» в этом году завершит строительство подстанции 110 кВ «Сокуры» и реконструкцию подстанции 220 кВ «Тойма-2». Для надежного электроснабжения ведущих промышленных предприятий «Сетевой компании», как системообразующей территориальной сетевой организации, необходимо обеспечить консолидацию объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих утратившим свой статус территориальным сетевым организациям.

В республике продолжается исполнение Региональной программы газификации на 2019–2028 годы с общим объемом финансирования 23,9 млрд рублей. Также за счет средств «Газпрома» реализуется программа развития газоснабжения на 3,4 млрд рублей.

Компания «Газпром трансгаз Казань» в рамках программы догазификации, выполняемой по поручению Президента России, с 2021 года довела газопровод до границ более 26 тысяч домовладений.

В текущем году Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о догазификации садоводческих некоммерческих товариществ.

Мы благодарны компании «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за стабильное и надежное газоснабжение промышленных и социальных объектов республики.

Важнейшим вопросом остается обеспечение промышленной и антитеррористической безопасности предприятий и объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов своевременно выявляются и пресекаются попытки террористических атак. Руководителям предприятий важно не снижать бдительность в этом вопросе, следует принять дополнительные меры безопасности.

В целом вопросы обеспечения безопасности сегодня выходят на первый план. Это особенно актуально в связи с проведением в республике большого количества мероприятий. Основную ответственность за эту работу несет Министерство внутренних дел, где сегодня в связи с серьезным дефицитом кадров на действующих сотрудников ложится двойная и даже тройная нагрузка.

Поручаю Правительству республики совместно с депутатским корпусом проработать вопрос закрепления на законодательном уровне возможности оказания материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел. Также обращаюсь к предприятиям и организациям республики с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Работа МВД – это прежде всего безопасность нас и наших близких.

Уважаемые коллеги!

Основой дальнейшего технологического развития предприятий являются наука и высококвалифицированные кадры.

В рамках Года научно-технологического развития в республике запущен ряд новых важных инициатив по укреплению образовательного и исследовательского потенциала Татарстана, привлечению и поддержке молодых ученых, а также повышению результативности взаимодействия науки и промышленности.

Речь прежде всего идет о развитии передовых инженерных школ, созданных по поручению Владимира Владимировича Путина. В республике уже реализуется шесть таких проектов на базе ведущих университетов и якорных предприятий.

Правительству совместно с Академией наук во взаимодействии с заинтересованными промышленными предприятиями необходимо подготовить предложения по созданию новых передовых инженерных школ.

В целом подготовка инженеров новой формации должна быть тесно взаимоувязана с развитием высокотехнологичного предпринимательства. Каждый дипломный, квалификационный проект выпускника передовой инженерной школы должен изначально готовиться как потенциальный стартап при участии наших предприятий и институтов развития.

Кроме того, мы начали формирование трех республиканских базовых научно-координационных центров компетенций – в области аддитивных технологий, беспилотного транспорта и искусственного интеллекта.

Важно продолжить создание аналогичных опорных центров и по другим перспективным направлениям.

Для выполнения поставленной Президентом страны задачи по увеличению затрат на научные исследования и разработки необходимо принципиально изменить подходы к формированию спроса на отечественные технологические инновации со стороны реального сектора экономики, активнее вовлекать в хозяйственный оборот республики результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные активы, создавать условия для привлечения в сферу науки и исследований талантливых специалистов и перспективных кадров.

Прошу Правительство совместно с Академией наук до конца года изучить лучшие региональные практики по данным направлениям, подготовить соответствующие предложения по внесению необходимых изменений в республиканские программы и систему управления ими.

Важнейшая задача – обеспечение предприятий трудовыми ресурсами.

Ограничение количества мигрантов может значительно усугубить ситуацию. Вместо ограничений, с учетом положительного опыта наших крупнейших предприятий, следует упорядочить работу с мигрантами и вести ее в комплексе. Наряду с решением жилищных вопросов и организацией обучения мигрантов нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на нашей территории, а также условий трудовых договоров.

Прошу депутатов Государственного Совета совместно с депутатами Государственной Думы подготовить соответствующие законодательные инициативы, в том числе об усилении административной ответственности в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации и регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых они трудоустраиваются, а также об аннулировании патента иностранного гражданина на трудовую деятельность за нарушение условий трудового договора.

Кроме того, Правительству совместно с нашими предприятиями, вузами и ссузами необходимо организовать системную профориентационную работу в школах. Это особенно актуально с учетом роста в ближайшие годы выпускников 9-х классов.

Есть хорошие примеры взаимодействия реального сектора экономики и образовательных учреждений. В их числе – компании «Татнефть», «Газпром», «СИБУР», «Сетевая компания», «Татэнерго» и Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

Модернизации требует система среднего профессионального образования. Учеба в колледжах должна быть престижной. Подготовку специалистов нужно проводить по целевому принципу – с учетом потребностей предприятий и инвестиционных проектов.

Большой дефицит кадров есть в машиностроении.

Министерству образования и науки совместно с предприятиями необходимо подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приема и их профилизации.

Наряду с этим особого внимания требует работа по популяризации рабочих профессий. Здесь важная роль отводится самим предприятиям, а также системе образования и средствам массовой информации.

Мы пригласили в зал представителей рабочих профессий – это Сает Ахметшин, проработавший на заводе «ПОЗиС» 52 года в одном цехе; токарь Геннадий Евтеев, чей стаж работы на заводе «Казанькомпрессормаш» превышает 50 лет; Миляуша Кутдусова – слесарь-инструментальщик КМПО, заслуженный машиностроитель республики; Аркадий Блинов – машинист паровых турбин, лучший рационализатор компании «Татэнерго», работающий в отрасли почти 40 лет.

Не отстает и наша молодежь: Руслан Ишматов – мастер по ремонту оборудования Казанского порохового завода, автор множества рационализаторских предложений, которые позволили увеличить производительность труда; лучшим токарем России признан 22-летний Айдар Ашрапов из Альметьевского района – «Римера – Алнас».

Попрошу представителей рабочих профессий подняться. Большое вам спасибо! Желаю вам дальнейших успехов в вашем труде.

Уважаемые коллеги!

Уважаемые руководители предприятий!

Безусловно, вопросы обеспеченности кадрами не решить без повышения производительности труда.

Есть значительные резервы в части роботизации, повышения автоматизации и цифровизации производственных процессов.

В рамках реализации нового федерального проекта «Производительность труда» отраслевым министерствам необходимо организовать соответствующую работу совместно с предприятиями и организациями курируемых отраслей.

В соответствии с поручением Президента страны все государственные и муниципальные организации социальной сферы также должны быть вовлечены в реализацию данного федерального проекта.

Уважаемые коллеги!

Реализация инвестиционных проектов – один из главных факторов обеспечения дальнейшего развития экономики.

В условиях высоких процентных ставок для стимулирования роста частных вложений, в первую очередь в технологический сектор, министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления необходимо обеспечить максимальное использование преференциальных зон, инфраструктуры промышленных парков и соответствующих инструментов поддержки.

В республике эффективно действует особая экономическая зона «Алабуга». Здесь успешно работают 39 заводов-резидентов, создано более 17 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций превысил 317 млрд рублей.

На «Алабуге» ведется активная работа по наращиванию собственных инвестиций в разработки и проекты по технологическому развитию и импортозамещению, а также по подготовке кадров для резидентов на базе колледжа «Алабуга Политех». Сейчас здесь обучается 5,5 тысячи студентов, к 2025 году планируется довести их число до 10 тысяч.

На ОЭЗ «Иннополис» работают 338 компаний, создано порядка 10 тысяч рабочих мест, инвестиции превысили 191 млрд рублей. В текущем году здесь открыт крупнейший в Поволжье центр обработки и хранения данных, построенный нашим стратегическим партнером – Госкорпорацией «Росатом».

Крупнейшими производственными площадками в стране остаются индустриальный парк КИП «Мастер» и технополис «Химград».

В целом по промышленным паркам имеется положительная динамика – по резидентам, рабочим местам, обороту предприятий и заполняемости.

Мы продолжим развитие и модернизацию их инженерной инфраструктуры для привлечения новых резидентов и инвестиций.

Резервы есть и на территориях опережающего развития. Главам Нижнекамского, Чистопольского, Менделеевского районов до завершения действия льгот необходимо обеспечить исполнение взятых на себя обязательств.

Эффективным и востребованным в республике инструментом является возмещение затрат на создание и модернизацию объектов инфраструктуры индустриальных парков и ОЭЗ в рамках постановления № 1119. Благодарим Правительство Российской Федерации за такую поддержку.

Важным направлением является развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря федеральной и республиканской поддержке ежегодно в этом сегменте растет количество предприятий, численность занятых и оборот, который впервые превысил 2,5 трлн рублей.

Для обеспечения качественного роста МСП необходимо повышать эффективность действующих мер поддержки, разрабатывать новые инструменты с учетом запросов бизнеса. Особое внимание надо уделить приоритетным отраслям: промышленности, туризму, креативным индустриям и малым технологическим компаниям.

Следует также продолжить работу по расширению рынков сбыта через интернет-площадки, Республиканский маркетинговый центр и укреплению экспортного потенциала и взаимосвязи крупного и малого бизнеса.

Нужно максимально использовать потенциал муниципальных промышленных парков, расположенных почти во всех районах нашей республики, для развития малого и среднего бизнеса прежде всего в обрабатывающей промышленности.

В республике за последние годы проделана большая работа в рамках эксперимента по установлению режима самозанятых. Задача – обеспечить их экономическую активность и содействовать дальнейшему переходу в другую категорию бизнеса.

В Татарстане – регионе с богатыми традициями – многие самозанятые занимаются народным художественным промыслом, ремеслами и декоративно-прикладным искусством. Большим подспорьем для их сохранения и развития станет открытие в следующем году Центра народно-художественных промыслов и мастеров на базе здания казанского ЦУМа. Это должен быть не просто торговый центр для продажи сувениров и изделий мастеров, но главное – индустриальный парк для татарстанских ремесленников.

Уважаемые депутаты!

Традиционно особое внимание в республике уделяется сельскому хозяйству.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в текущем году мы ожидаем урожай порядка 3,8 млн тонн зерна с учетом кукурузы на зерно, свыше 2 млн тонн сахарной свеклы, более 1 млн тонн картофеля и овощей. Это позволит нам полностью обеспечить население продуктами питания и поставлять значительные его объемы за пределы республики.

Хочу поблагодарить тружеников полей за непростой и очень важный труд!

Отдельные слова признательности – компаниям «Татнефть» и «ТАИФ» за обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом по льготной цене.

Мы продолжаем системно заниматься развитием АПК. В Татарстане, несмотря на непростую ситуацию, сохранены все меры поддержки. Так, только в текущем году 1,8 млрд рублей направлено на обновление техники, порядка 1 млрд рублей – на повышение плодородия почв.

В Год научно-технологического развития мы ждем от наших научных центров конкретных результатов по селекции собственных семян. За последние пять лет создано 33 сорта сельскохозяйственных культур и поданы заявки на 20 сортов местной селекции.

Для формирования инновационной среды в сельском хозяйстве в текущем году мы открыли Агробиотехнопарк в Лаишевском районе. Он должен стать центром компетенций федерального уровня по апробации передовых практик.

Республика – животноводческий регион и лидер страны по производству молока. Среди передовиков отмечу Кукморский, Балтасинский, Мензелинский, Сабинский и Атнинский районы, где надои молока составляют от 300 до 500 тонн в сутки, а также наши успешные хозяйства, в которых ежесуточный надой молока – от 100 до 250 тонн. Это АПК «Продпрограмма» в Мамадышском районе, «Камский Бекон» в Мензелинском районе, «Вахитово» и «Урал» в Кукморском районе, «Северная Нива Татарстан» в Бугульминском районе. Эти районы и предприятия активно внедряют новые технологии. На них нужно равняться.

Наша задача – продолжать наращивать объемы производства продукции животноводства с привлечением новых инвесткомпаний. К сожалению, в ряде районов ситуация в животноводстве стремительно ухудшается. Здесь есть и объективные причины. Это Новошешминский, Спасский, Черемшанский и Камско-Устьинский районы. За четыре года в данных районах не реализовано ни одного инвестпроекта по животноводству. Главам совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия необходимо принять соответствующие меры.

Благодаря принимаемым мерам государственной поддержки динамично развиваются малые формы хозяйствования: личные подворья, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы.

Сегодня на селе сформировался целый класс крепких хозяйств, которые отвечают самым современным требованиям. Среди них – хозяйства Райнура Ахметова из Сабинского района, Аделя Муллагалиева из Пестрецов, Ильяса Сулейманова из Аксубаева, Минсины Латыповой из Высокогорского района, Елены Нигматзяновой из Лаишевского района, Лены Галиевой из Кукмора, Насима Давлетова из Мензелинского района.

Фермеров мы пригласили сегодня в зал. Попрошу их подняться. Ваш труд очень важен. Большое вам спасибо! Это огромный труд – каждый день работать на земле.

Необходимо обеспечивать переработку собственной продукции.

Сейчас мы перерабатываем 87 % республиканского молока. Пять лет назад данный показатель не превышал 50 %. Стоит задача развивать переработку мяса и продукции растениеводства.

Важно также выходить на внешние рынки. Созданы все условия, чтобы Татарстан стал зерновым хабом Поволжья для международных поставок. В данном направлении реализуется целый ряд масштабных проектов.

Так, компания «Август» строит высокотехнологичный элеватор в Бугульминском районе с мощностью приема и отгрузки до 1 млн тонн продукции в год.

Большой резерв имеется также в части расширения экспорта халяльной продукции. Его объем за прошлый год увеличился почти в два раза.

Очень важно продолжить проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Хочу выразить слова признательности сельчанам от имени жителей городов за обеспечение качественной натуральной продукцией по приемлемым ценам. Мы вам очень благодарны!

Уважаемые коллеги!

Наша республика по праву занимает высокие позиции в области информационных технологий и цифрового развития. Широкое внедрение цифровизации обеспечивает открытость и прозрачность деятельности органов государственной власти, является эффективным инструментом устранения возможных причин для возникновения коррупционных рисков.

Татарстан стал первым регионом, в котором все государственные и муниципальные услуги стали доступны для граждан в электронном виде. Необходимо внедрять проактивные сервисы, когда значимые меры поддержки и услуги оказываются гражданам автоматически.

Особое внимание уделяется цифровизации социальных отраслей.

В здравоохранении необходимо завершить создание единого цифрового контура в отрасли, расширить использование телемедицинских технологий, создать республиканскую платформу биомедицинских данных для развития персонализированной медицины и обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных пациентов.

В сфере образования завершено подключение всех школ к высокоскоростному интернету, запущена платформа «Моя школа». Аналогичную платформу необходимо создать и для средних специальных учебных заведений.

Помощь в цифровизации социальных отраслей оказывает «АК БАРС» БАНК. Так, при его участии уже закуплено 36 тысяч ноутбуков для учителей, принято решение о закупке 4 тысяч ноутбуков для мастеров производственного обучения, приобретаются более 10 тысяч автоматизированных рабочих мест для медперсонала. Хочу поблагодарить «АК БАРС» БАНК за такую поддержку.

В республике создана качественная современная ИТ-инфраструктура.

Эффективную работу демонстрируют три площадки ИТ-парка, в том числе технопарк имени Башира Рамеева, который стал катализатором цифрового развития, объединив в одном месте фиджитал, детский ИТ-парк, ИТ-бизнес и сотни перспективных стартапов, привлекая инвестиции в экономику республики. Сегодня в ИТ-парке работает 546 резидентов, создано 6 тысяч рабочих мест.

Кроме того, для привлечения и поддержки талантливой молодежи в 20 районах республики действуют муниципальные ИТ-площадки.

В целом в республике создан мощный фундамент для технологического лидерства, включающий передовую ИТ-инфраструктуру, талантливых специалистов, сильную научную базу и всестороннюю государственную поддержку.

Наша цель – не просто поддерживать текущий уровень, а совершить качественный скачок, который позволит Татарстану быть российским передовым центром в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Поручаю Правительству разработать комплексную программу прорывных ИТ-решений до 2030 года.

Уважаемые депутаты!

Несомненным приоритетом в нашей работе является повышение качества жизни населения. Именно на это направлена реализация республиканских программ и национальных проектов. Ежегодно в их рамках мы строим и ремонтируем свыше 4 тысяч объектов. А это новые и отремонтированные жилые дома, школы, детские сады и лагеря отдыха, больницы, поликлиники и ФАПы, сельские клубы и молодежные центры, универсальные спортивные площадки, экстрим-зоны и крытые футбольные манежи.

По всей республике появляются современные, комфортные и продуманные парки и набережные, улицы и бульвары, скверы и площади. Так, в рамках Стратегии развития Казанки был благоустроен крупнейший в России открытый детский парк «Елмай», на берегу озера Кабан рядом со строящимся новым зданием театра имени Галиасгара Камала появится общественное пространство для отдыха горожан и гостей столицы.

Также мы продолжаем благоустройство территорий вокруг учреждений здравоохранения: в Казани создан больничный парк на Малом Чайковом озере, в Кукморе начаты работы по реорганизации территории центральной районной больницы, разрабатывается проект Альметьевского больничного городка.

В части развития инфраструктуры загородного отдыха завершены работы по благоустройству в двух туристско-рекреационных кластерах – в Камском Устье и на Голубых озерах, ведется благоустройство Святого ключа в Алексеевском районе, запущен проект «Волжская тропа» – пеший маршрут по красивейшим местам вдоль правого берега Волги, в разных муниципальных образованиях по всей республике появились 52 современных глэмпинга.

Следующий важный этап – создание комфортных условий для автопутешествий (автокемпинги, зеленые стоянки, сервисные зоны), а также отдыха у воды. Повсеместно – в больших городах и маленьких селах – должны появиться благоустроенные пляжи с организованными зонами для купания.

Большая работа ведется по всей республике по приведению в порядок и модернизации дворов многоквартирных жилых домов. Программа уже затронула почти 1,5 млн татарстанцев и более 8 тысяч многоквартирных домов. Современные и разнообразные детские и спортивные площадки появились в шаговой доступности от дома для более чем 300 тысяч детей.

Все это оказывает огромное положительное влияние на жизнь наших граждан. А это для нас самое главное!

Мы обязательно продолжим реализацию программ, направленных на повышение качества жизни населения. Особое внимание будет уделено сфере ЖКХ, которая затрагивает каждого жителя республики. Одной из болевых точек является состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Это мы видим по количеству аварий на сетях, а также по росту жалоб граждан на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Благодаря решению Президента страны В.В. Путина с прошлого года реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В дополнение к ней нами принято решение с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Министерству строительства необходимо определить наиболее проблемные территории и объекты и внести соответствующие предложения.

Крайне важно, чтобы проводимая работа в рамках республиканских программ и нацпроектов велась в комплексе. Строительство жилья и социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры должно быть синхронизировано. Это первостепенная задача Института пространственного планирования.

В рамках подготовленного мастер-плана по Казанской агломерации необходимо проработать вопрос привлечения федеральной поддержки на крупные республиканские проекты – «Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск».

Кроме того, в части жилищного строительства Правительству необходимо в рамках работы комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни» проработать совместно с федеральным Правительством вопрос демпфирования рисков при строительстве с применением эскроу-счетов.

Уважаемые коллеги!

Огромный объем работ ведется в сфере дорожного строительства.

Благодаря Президенту страны в сжатые сроки открыто движение по новой автомагистрали М-12 «Восток» с мостом через Волгу. С момента открытия комфортной и безопасной дорогой между Казанью и столицей нашей страны воспользовались уже 20 млн автомобилистов.

Кроме того, в текущем году будет открыто движение по платной автодороге Алексеевское – Альметьевск, реализуемой на условиях государственно-частного партнерства, и обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Это очень долгожданный проект для Нижнекамска.

Также будет продолжена реконструкция трассы М-7. Четырехполосное движение по ней будет доведено до границы с Башкортостаном.

В Казани большим подспорьем в решении вопроса автомобильных пробок стало открытие первых этапов Вознесенского тракта и дороги от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор». До конца текущего года планируется завершение второго этапа платного участка Вознесенского тракта, реконструкции Горьковского шоссе, а также строительства дополнительной автомобильной дороги от Казани до трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск.

2024 год – юбилейный для гражданской авиации республики. 100 лет назад в Казани была построена аэростанция. Аэропорт Казань им. Г.Тукая ведет непрерывную работу по расширению маршрутной сети, увеличению числа рейсов на имеющихся направлениях.

В год проведения летней Универсиады пассажиропоток был 2,5 млн человек, сейчас – более 5 млн.

Хочу поблагодарить Правительство России за субсидии на полеты, за принятое решение о выделении средств на строительство перрона, который мы введем в ближайшее время. Также ведется проектирование нового пассажирского терминала.

Наряду с дорожной и транспортной инфраструктурой за последние годы серьезное развитие в республике получила логистическая инфраструктура. Это Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – крупный узловой речной порт для перевозки грузов по международным транспортным коридорам Север – Юг и Запад – Восток, логистические центры OZON, Wildberries, «Яндекс», а также строящийся в Тукаевском районе республики мультимодальный центр в рамках реализации проекта «Один пояс – один путь».

Выгодное географическое положение, развитая дорожная, транспортная и логистическая инфраструктура позволяют республике стать узловым центром Поволжья, транспортных коридоров Север – Юг и Запад – Восток.

Нам необходимо дополнительно проанализировать качественно меняющуюся географию логистики для координации деятельности всех участников логистических цепочек с целью эффективного использования имеющихся возможностей татарстанскими производителями.

Уважаемые коллеги!

Важнейшее внимание в республике уделяется сфере образования. А оно, как известно, начинается с детского сада.

Пользуясь приятной возможностью, хочу поздравить всех воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником, который отмечается в нашей стране сегодня, 27 сентября.

В Татарстане много замечательных воспитателей, для которых это не просто работа, но и призвание, дело всей жизни. Сегодня мы пригласили в зал представителей этой благородной профессии. Это Елена Куклина и Гульсина Галимова, которые работают воспитателями более 43 лет, Галина Загидуллина и Алсу Зарипова с трудовым стажем 38 и 20 лет соответственно, а также Зубаржат Мусина и Светлана Карпеева, которые трудятся нянечками в детском саду уже более 27 лет.

Попрошу наших уважаемых воспитателей и нянечек подняться.

Еще раз с праздником вас, огромная благодарность в вашем лице всем дошкольным работникам республики за ваш нелегкий и благородный труд! Большое спасибо всем!

В республике продолжается работа по модернизации, материально-техническому оснащению учреждений отрасли образования. Только в текущем году мы открыли 11 новых школ и 51 – капитально отремонтировали.

Мы понимаем: школа без учителя – это просто здание. Фундаментальное значение в образовательном и воспитательном процессе отводится нашим педагогам. Сильный учитель дает качественное образование. Особое внимание нужно уделять подготовке педагогических кадров и в целом повышению авторитета и статуса учителя.

Результатом их труда являются успехи нашей молодежи. Сегодня в зале находятся школьники, которыми гордится вся республика. Это Тимур Тазеев и Михаил Краюшкин – обладатели золотой медали Международной математической олимпиады в Туркменистане, Гимран Абдуллин – победитель международных олимпиад по информатике, Александра Ромашова выиграла Международную Менделеевскую олимпиаду по химии в Китае.

Попрошу ребят подняться. Продолжайте развиваться в своих направлениях. А мы всегда поддержим все ваши начинания. Успехов и удачи вам!

Сегодня важнейшей задачей в отрасли, поставленной Президентом России, является усиление инженерного образования, увеличение числа учеников, выбирающих физику и математику как предметы для углубленного изучения.

Министерству образования совместно с вузами необходимо подготовить соответствующий план мероприятий и обеспечить в полном объеме реализацию проекта «Физико-математический прорыв», координатором которого выступает университет «Иннополис» в лице его ректора Александра Гасникова. Мы – республика высокотехнологичная, инженерные кадры важны для нас.

Уважаемые коллеги!

Самое большое богатство человека – это его жизнь и здоровье. Ответственную роль в сохранении качества жизни играют медицинские работники. Труд врача – пример самоотверженности, требующий глубоких знаний, большого внимания, терпения и безграничной доброты. Хочу поблагодарить коллективы всех медицинских учреждений за любовь к своему делу.

В сфере здравоохранения мы продолжаем строительство современных больниц и высокотехнологичных медицинских центров. Ежегодно ремонтируется более 100 медицинских учреждений.

Наряду с этим ведется большая работа по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний.

Один из наших главных приоритетов – повышение рождаемости. В начале текущего года Президент России Владимир Владимирович Путин открыл новый перинатальный центр при Городской клинической больнице № 7 имени Марата Садыкова в Казани. Здесь принимают до 8 тысяч родов в год.

С целью своевременного выявления заболеваний репродуктивной сферы проводятся профилактические осмотры среди подростков 15–17 лет, также в 10 муниципальных образованиях реализуется новое направление диспансеризации – пилотный проект по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Необходимо тиражировать данный проект на всю республику. Демография – вопрос непростой, но эта задача очень важная.

Уважаемые коллеги!

В целях повышения качества жизни населения мы создаем условия, чтобы каждый житель республики мог в шаговой доступности заниматься спортом, быть физически крепким и здоровым.

Татарстан – один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране. Отрадно, что к этой работе подключаются и наши предприятия: компания «Татнефть» – в Альметьевске, «СИБУР» – в Нижнекамске.

Принимаемые меры дают свои результаты. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в республике на сегодняшний день превышает 63 %, к 2030 году данный показатель необходимо довести до 75 %. В районах нужно активнее создавать новые формы спортивных сооружений, такие как велодорожки и площадки для уличных видов спорта.

В спорте высших достижений отмечу наши профессиональные команды, которые успешно завершили прошедший сезон: все три наивысшие награды – чемпионата страны, Кубка и Суперкубка России – завоевали наш прославленный волейбольный «Зенит-Казань» и Клуб хоккея на траве «Динамо – Ак Барс», женская волейбольная команда «Динамо – Ак Барс» в седьмой раз стала лучшей в чемпионате страны и одержала победу в Суперкубке России, регбийная «Стрела» стала обладателем Кубка и Суперкубка России, ватерпольный клуб «Синтез», отмечающий в этом году 50-летие, вернул титул чемпиона страны и одержал победу в Кубке России, баскетбольный клуб «УНИКС» стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Кроме того, татарстанские спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала почета Игр стран БРИКС и других международных и всероссийских соревнований.

Попрошу спортсменов подняться. Мы гордимся вами! Успехов вам!

Казань продолжает подтверждать статус спортивной столицы России, успешно принимая у себя крупнейшие международные и всероссийские соревнования. Необходимо и далее разрабатывать новые альтернативные спортивные проекты, продолжать заявочную кампанию по проведению крупных спортивных мероприятий в Татарстане. Все это способствует повышению имиджа республики на международной арене и развитию туризма.

Уважаемые депутаты!

Особое внимание в Татарстане уделяется сфере культуры.

Этот год особенный для наших театров. В текущем году мы отмечаем юбилейные даты Галиасгара Камала, Марселя Салимжанова, Шарифа Камала, 50-летие Казанской оперы.

Строится новое здание театра имени Галиасгара Камала. Это должен быть не просто театр, но и открытое пространство, центр притяжения всех творческих сил.

Важное место в сохранении историко-культурного наследия занимают музеи и музейные пространства. Необходимо в полной мере использовать их потенциал, грамотно интегрировав его в другие сферы, прежде всего в образовательную и туристическую.

В целом назрела необходимость проработать вопрос создания комплексных центров культуры, объединяющих в себе сразу несколько направлений – музейное, библиотечное, театральное, клубное дело и сферу образования. В этих же центрах должна быть сконцентрирована деятельность в сфере архитектуры, охраны памятников культурного наследия и пространственного развития. Хороший пример – Елабужский музей-заповедник, который фактически является межмуниципальным центром.

Поручаю Министерству культуры подготовить соответствующие предложения.

Уважаемые татарстанцы!

Уважаемые депутаты!

Жизнь ставит перед нами все новые и новые задачи. Нам еще многое предстоит сделать. Самое главное, мы знаем, как решать эти задачи. Уверен, вместе мы добьемся всего.

Мы видим, как стремительно меняется жизнь. Но неизменным остается самое главное – то, что всех нас объединяет: наша любовь к родной земле, к Родине и искреннее желание созидать во имя ее процветания.

Вместе мы – сила! Победа будет за нами! Мы вместе! Мы можем!».