Минниханов призвал ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана призвал депутатский корпус внести предложения по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Руководитель республики выразил серьезную обеспокоенность в связи с вовлечением молодых людей в деструктивные сообщества, попытками их вербовки в террористические организации и склонением к совершению преступлений, в том числе по производству и сбыту наркотических средств.

Минниханов заметил, что в целом работа с молодежью требует системного и комплексного подхода. Важнейшая задача, по его словам, обеспечить максимальный охват подрастающего поколения. Он подчеркнул, что работать нужно со всеми без исключения категориями подростков. Прежде всего, это — зона ответственности Министерства по делам молодежи и Министерства образования, обозначил руководитель республики.

«Необходимо выстроить реальное межведомственное взаимодействие с республиканскими и муниципальными органами власти, правоохранительными и надзорными органами, патриотическими и ветеранскими организациями», — призвал Рустам Минниханов.

Кроме того, по заявлению Раиса Татарстана, следует шире задействовать потенциал республиканского отделения «Движения Первых», активнее привлекать к работе ветеранов СВО — настоящих героев нашего времени.

«Сейчас, когда идет борьба за умы наших детей, крайне важно минимизировать влияние враждебной пропаганды», — отметил Рустам Минниханов.

«Без уважения к прошлому — нет будущего. Наш долг — из поколения в поколение бережно хранить и передавать память о героическом прошлом нашего народа, воспитывать на этих примерах достойных граждан своей страны», — резюмировал руководитель республики.