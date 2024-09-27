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Общество 27 сентября 2024 10:18

Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане годом Защитника Отечества

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Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане годом Защитника Отечества

Следующий год объявлен в Татарстане годом Защитника Отечества. Об этом в своем обращении к Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества», - заявил Минниханов.

#Послание Госсовету РТ 2024
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